글로벌 스크린골프투어 ‘2026 골프존 차이나 오픈’ 개최 [골프특집]

K-스크린골프 열풍을 이끈 골프존이 전 세계 골퍼들이 골프존 시뮬레이터를 통해 참여하고 시티골프에서 실제 결선까지 치르는 글로벌 스크린골프투어 ‘2026 골프존 차이나 오픈’ 막을 올렸다.

글로벌 골프 토털 플랫폼 기업 골프존은 2022년부터 중국 시장에 스크린골프를 알리고 현지 골프 인구 확대를 위해 스크린골프 토너먼트 대회를 개최해 왔다.

골프존 시티골프 중국 2호 연길점 타석에서 골퍼 샷 장면.

올해 ‘2026 골프존 차이나 오픈(GOLFZON CHINA OPEN)’은 한국과 중국을 비롯해 아시아, 미주, 유럽 권역까지 전 세계 골퍼들이 참여하는 글로벌 대회로 개최한다. 3월부터 12월까지 장장 9개월간 골프존 시스템과 시티골프 플랫폼을 활용해 각 권역별 온·오프라인 예선과 본선을 거쳐 오는 12월 중국 시티 골프 경기장에서 결선을 진행한다.

대회 총상금은 2025년 대비 2배 확대한 2천만위안(42.5억원), 우승상금도 약 2배 오른 500만위안(10.5억원)으로, 프로뿐만 아니라 아마추어까지 모두 참여 가능해 골프존 스크린골프투어의 글로벌 도약의 초석을 다지고 성장 가능성에 힘을 실을 계획이다.

한국 예선은 3월 10일부터 5월 31일까지 약 3개월간 치러지며 전국 골프존 매장에서 온라인으로 일반부(프로를 제외한 아마추어 골프존 회원)와 프로부(GTOUR 소속 프로, KPGA, KLPGA, USGTF 등 프로 자격 소지자)로 나눠 진행한다. 대회 코스는 중국 미션힐스-블랙스톤, 미션힐스-월드컵으로 각 부문별 2개 코스의 베스트 스코어를 합산해 상위자를 선별한다. 예선을 통해 프로부 상위 200명, 일반부 상위 100명까지 총 300명에게 본선 진출 자격을 부여한다.

골프존 글로벌 스크린골프투어 대미를 장식할 결선은 오는 12월 17일부터 20일까지 나흘간 중국 현지 시티골프 경기장에서 개최 예정이다. 프로와 아마추어 구분 없는 오픈형 대회로 총 5개 권역에서 선발 및 초청된 170명의 선수들이 출전한다. 전 세계 골프존 시스템을 통한 스크린 예선을 거쳐 스크린과 필드의 장점을 융합한 시티골프에서의 플레이까지, 특별한 투어 경험을 선사할 계획이다.

아울러 글로벌 골프 팬들에게 골프존 시뮬레이터 기술력과 도심형 골프장 시티골프에서 펼쳐지는 스크린골프투어의 매력을 알리기 위해 다양한 채널을 통해 전 세계 동시 생중계도 진행 예정이다.

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