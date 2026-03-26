신지, 문원과 결혼 앞두고 "뒤트임 해야할까" 또 고민

유튜브 채널 '어떠신지'

가수 신지가 예비남편 가수 문원과의 결혼을 한 달 앞두고 성형을 고민하는 모습을 보였다.

지난 25일 신지의 개인 유튜브 채널 '어떠신지'에는 '예비 신부들 제발 꼭 하세요'라는 제목의 영상이 게시됐다.

영상에서 신지는 예비 남편 문원과 함께 메이크업샵을 찾아 골격부터 체형, 얼굴형, 드레스와 헤어, 메이크업까지 전반적인 스타일링을 상담받았다.

이날 신지의 스타일링을 맡은 전문가는 "(신지는) 눈동자가 커서 눈동자와 눈두덩이 부분이 붙어 보인다. 원래 1대 1 정도가 돼야 덜 답답해 보인다"며 신지의 얼굴형과 눈매를 설명했다.

그러자 이를 듣던 신지는 곧바로 "나 답답한가. (눈매)뒤트임을 해야할까?"라고 말하는데, 이에 전문가는 "아뇨, 다른 스타일링이 더 어울려요"라고 받아쳤다.

이에 신지는 "아 실패했다"고 답해 웃음을 안겼다.

유튜브 채널 '어떠신지'

또 전문가는 신지의 두상을 분석하며 "머리 스타일이 빠글빠글해도 예쁜데 완전 스트레이트로 쫙 붙는 건 오히려 좀 안어울린다"며 "너무 여리여리한 것 보다는 어느 정도 색감이랑 선이 있는게 좋다"고 조언했다.

한편, 신지는 7세 연하의 가수 문원과 오는 5월 4일 백년가약을 맺는다. 두 사람은 현재 웨딩 촬영을 마치고 전원주택 신혼집에서 함께 생활 중인 것으로 알려졌다.

신지는 앞서 공개한 영상에서 결혼식 준비 비용을 언급하며 비용이나 심적 부담이 크니, 결혼식을 안하는 것도 나쁘지는 않다고 밝혀 주목을 받은 바 있다.

그녀는 "준비 과정에서 생각보다 추가되는 비용이 많아 '진짜 결혼식을 안 했으면 좋겠다'는 생각을 하기도 했다"며 "우리는 이미 같이 살고 있어 많은 분이 사실혼 관계로 생각하고 계시지 않느냐"고 실제로 결혼식 진행 여부를 고려중이라고 밝혔다.

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