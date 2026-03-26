'고개 까딱' 후배 잡도리 서인영 "감정조절장애 있었다"

가수 서인영이 이른바 '고개 까딱' 사건을 언급하며 단어 선택을 잘못했던 것 같다고 했다.

서인영은 26일 유튜브 채널 '개과천선 서인영' 첫 영상을 올리고 악플 읽기를 하며 지난 연예계 활동을 돌아봤다. 그러면서 2011년 한 예능프로그램에서 후배를 잡도리하는 영상을 다시 봤다.

서인영은 이 프로그램에서 후배가 고개를 살짝 숙이며 인사를 하자 곧바로 "말로 '안녕하세요'를 해야지 누가 싸가지 없게 고개를 까딱 거리나"라고 말했다.

그러면서 "버릇이 있는 스타일은 아닌가보다"고 덧붙였다.

이 장면은 일종의 밈(meme·온라인 유행 콘텐츠)이 되면서 각종 온라인 커뮤니티에선 인사 얘절 관련 갑론을박이 일어나기도 했다.

서인영은 당시 상황에 대해 "당연히 기억한다"며 "리얼이다"고 했다. 그러면서 "난 리얼리티 프로그램을 할 때 누가 시킨 적이 없다. 제작진은 죄가 없다. 내 죄다"고 말해 웃음을 자아냈다.

다만 서인영은 "지금이라면 '싸가지'라는 단어를 안 쓸 것 같다"고 했다.

그는 "굳이 저 말을 써야 했다 싶다. 지금이라면 '말로 안녕하세요를 해야지 그렇게 못됐게 고개를 까딱 거리나'라고 할 것 같다"고 말했다.

서인영은 '본인은 나이 많은 사람한테 반말 찍찍하면서 자기보다 어린 애는 엄청 잡네' '서인영 입에서 나올 말은 아니지'라는 댓글을 읽으며 "맞는 것 같다. 제가 습관이 안 좋은 습관이 반말한다. 좋으면 편하면 반말을 한다"고 했다.

서인영은 또 "감정조절장애가 있다. 있었다"고 덧붙였다.

<뉴시스>

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