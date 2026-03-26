부산교육청, 교육공무직원 직종명 ‘실무사’로 변경

부산시교육청은 교육실무원 등 교육공무직원 10개 직종의 명칭을 ‘실무사’ 중심으로 변경하는 방안을 추진한다고 26일 밝혔다.

이번 조치는 교육공무직원의 실질적 업무 기능과 현장 요구를 반영해 구성원의 사기를 진작하고, 긍정적인 조직문화를 조성하기 위한 것이라고 부산교육청은 설명했다.

부산교육청은 교육공무직원 10개 직종의 명칭을 ‘실무사’ 중심으로 변경한다. 부산교육청 제공

변경 대상은 교육실무원 등 교육현장을 지원하는 10개 직종이며, 기존 ‘실무원’이란 직종명을 ‘실무사’로 변경한다. 구체적으로는 △교육실무원을 교육실무사로 △사무행정실무원을 사무행정실무사로 △특수교육실무원을 특수교육실무사로 △과학실험실무원을 과학실험실무사로 △기관운영실무원을 기관운영실무사로 △장애인일자리창출인력을 동행실무사로 △환경미화원을 환경실무사로 △경비원을 당직전담사로 △시설관리실무원을 시설관리실무사로 △학교도서관운영실무원을 학교도서관운영실무사로 변경한다.

부산교육청은 이번 직종명 변경을 위해 다음달 초까지 ‘부산광역시교육청 교육공무직원 정원 관리 규정’에 대한 개정 절차를 마무리하고, 다음달 중순부터 현장에 적용할 예정이다.

김석준 교육감은 “직종명을 실제 직무 역량과 역할에 맞게 변경함으로써 공정하고 체계적인 인사관리의 기틀을 마련할 것”이라며 “이번 조치가 교육 공동체 구성원들의 자긍심을 높이고, 서로 존중하는 조직문화를 만드는 마중물이 되길 기대한다”고 말했다.

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