농기계 사고로 5년간 343명 숨졌다

최근 5년간 농기계에 깔리거나 바퀴에 끼이는 사고로 343명이 숨진 것으로 나타났다.

26일 행정안전부에 따르면 2020년부터 2024년까지 발생한 농기계 사고는 총 5602건이다. 이로 인해 343명이 사망하고 3,657명이 다쳤다.

농기계 사고 발생 현장. 경북소방본부 제공

사고 원인별로는 신체 일부가 눌리거나 끼이는 사고가 1985건(35%)으로 가장 많았다. 다음은 전복·전도 1352건(24%), 교통사고 1261건(23%), 낙상·추락 449건(8%) 순이었다.

농기계별로는 농가에서 가장 많이 사용하는 경운기(24%) 사고가 가장 큰 비중을 차지했다. 이어 트랙터가 16%, 고랑 등을 만드는 관리기가 15%였다. 예초기 사고도 10%를 차지했다.

사고는 주로 오래된 기계에서 많이 나는 것으로 나타났다. 사용 연수별로 보면 사고 농기계의 50.3%는 21년 이상 사용된 기계였다. 트랙터와 관리기는 11년에서 15년 사이가 각각 21%, 26%였다.

최근 5년간 농기계 사고 유형(단위:건) . 자료=행정안전부

계절별로는 영농이 본격적으로 시작되는 봄철에 사고가 가장 많이 발생했다. 봄철 사고는 1730건으로 전체의 31%를 차지했다. 이어 가을 1092건, 여름 1060건, 겨울 367건 순이었다.

행안부는 봄철 농기계 사고 예방을 위해 ▲사용 전 꾸준한 기계 점검 ▲안전모, 장갑, 안전화, 방진 마스크 등 안전용품 착용 ▲전원 차단 후 안전점검 실시 ▲교통법규 준수 등을 당부했다.

하종목 행안부 예방정책국장은 “봄 영농기는 한 해 농사를 시작하는 중요한 시기인 만큼 오랫동안 사용하지 않던 농기계를 사용할 때는 꼼꼼한 점검과 안전 수칙 준수를 최우선으로 해야 한다”고 강조했다.

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