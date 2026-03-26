‘세계 4위’ 김효주, 2주 연속 우승 도전… 조직위 “루키 황유민 주목”

여자골프 세계랭킹 4위 김효주(31)가 타이틀 방어에 나선다.

김효주가 지난 23일 끝난 LPGA 투어 포티넷 파운더스컵에서 우승 트로피를 들고 환하게 웃고 있다. LPGA 투어 SNS

김효주가 27일(한국시간)부터 나흘간 미국 애리조나주 피닉스의 월윈드 골프 클럽 캣테일 코스(파72)에서 열리는 미국여자프로골프(LPGA) 투어 포드 챔피언십(총상금 225만 달러)에 출전한다. 김효주는 지난해 이 대회 마지막 날 8언더파를 몰아치며 1년 5개월 만에 우승을 차지했다.

최근 기세도 좋다. 지난주 포티넷 파운더스컵에서 투어 통산 8승을 거두며 세계랭킹 4위로 올라섰고, 상금 랭킹에서도 1위(60만2140달러)를 달리고 있다. 김효주가 이번 대회에서 2주 연속 우승에 성공하면 세계랭킹 3위 이내 진입도 노려볼 수 있다.

올해 포드 챔피언십에는 세계랭킹 톱25 가운데 22명이 출전해 치열한 경쟁이 예상된다. 26일 기준 세계 1위 지노 티띠꾼(태국), 2위 넬리 코다(미국), 3위 찰리 헐(잉글랜드) 등 주요 선수들도 출전한다. 2024년 초대 챔피언인 코다는 대회 2연패에 도전한다. 코다는 지난주 김효주와 최종일 우승 경쟁 끝에 준우승에 머물렀다.

한국 선수들도 대거 출전한다. 김효주를 비롯해 김세영(9위), 유해란(13위), 최혜진(15위), 김아림(25위) 등이 우승 사냥에 나선다.

2025년 LPGA 투어 롯데 챔피언십에서 우승을 차지한 황유민. 황유민 SNS

대회 조직위원회는 이번 대회 주목할 루키 명단에 황유민을 포함시켰다. 황유민은 지난해 10월 스폰서 초청 자격으로 참가했던 LPGA 투어 롯데 챔피언십에서 우승하며 투어 시드권을 확보했고, 올 시즌 신인왕 경쟁에서도 선두권을 달리고 있다.

​​​​​​​​​​​​​

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지