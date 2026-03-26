기후부 “차량용 요소수 정상 공급…재고량 2.8개월 이상”

중동 전쟁 여파로 공급망 충격 우려가 나오는 상황에 정부가 차량용 요소수 비축량이 충분하다고 밝혔다.

기후에너지환경부는 국내 차량용 요소 및 요소수 재고량은 공공비축분과 민간 재고량을 합쳐 2.8개월 이상으로 확보하고 있다며, 4월까지 약 6000t 가량의 요소가 추가 수입될 예정이라고 26일 밝혔다.

미국과 이란의 갈등이 증폭되며 국제 유가가 상승 흐름을 보였던 지난달 생산자물가가 6개월 연속 오름세를 기록한 가운데 24일 서울 시내의 한 주유소에서 시민들이 주유를 하고 있다. 뉴시스

25일 09시 기준으로 요소수 재고 정보를 제공하고 있는 4253개 주유소 중 4233개 곳(99.5%)에 차량용 요소수 재고가 있는 것으로 확인됐다.

주유소의 요소수 판매가격은 24일 기준 리터당 평균 1528원으로 예년 동기 대비 낮은 수준인 것으로 확인됐다.

김진식 기후부 대기환경국장은 “국내 전체 요소 비축분은 충분한 여력이 있고 요소수 주입이 필요한 소비자는 주유소에서 자동주입기 등을 통해 평소처럼 구매해달라”며 “앞으로도 요소수 제조사, 주유소 등 관련 업계와 긴밀히 협력해 차량용 요소수 공급이 원활히 유지되도록 관리할 계획”이라고 말했다.

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