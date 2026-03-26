김지원, 유역비·앤 해서웨이…탑스타들 사이서 '백옥빛' 미모 발산

배우 김지원(왼쪽 세번째)이 24일(현지시간) 이탈리아 밀라노에서 개최된 보그(VOGUE) 주얼리 브랜드 'BVLGARI'(불가리) 행사에 참석해 기념촬영을 하고 있다. 보그 타이완 인스타그램

배우 김지원이 한 주얼리 행사에서 독보적인 미모와 존재감을 자랑했다.

지난 24일(현지시간) 이탈리아 밀라노에서 개최된 주얼리 브랜드 'BVLGARI'(불가리) 행사에서 김지원은 해당 사의 악세서리와 딥한 블루 컬러의 튜브톱 드레스를 입고 등장했다.

이어진 포토월에서 김지원은 해당 브랜드 앰배서더 자격으로 참석한 글로벌 탑스타들과 함께 어깨를 나란히 하며 기념사진도 남겼다.

김지원은 인도 배우 프리앙카 초프라, 영국 가수 두아 리파, 미국 배우 제이크 질렌할·앤 해서웨이, 중국 배우 유역비 등 내로라 하는 탑스타들 사이에서도 뒤지지 않는 존재감과 비주얼을 드러냈다.

배우 김지원과 미국 배우 앤 해서웨이(Anne Hathaway). 보그(VOGUE) 타이완 인스타그램

특히 앤 해서웨이와 함께 찍은 사진에서 투샷에서는 서양인보다 더 백옥같은 피부로 시선을 집중시켰다.

김지원은 이날 상체가 드러나는 튜브톱 드레스로 인해 전보다 부쩍 마른 몸매가 드러나 한 차례 화제가 된 바 있다.

한편, 김지원은 차기작인 SBS 새 드라마 '닥터X: 하얀 마피아의 시대' 복귀를 앞두고 있다.

공식 석상에서 드러난 마른 몸 또한 차기작 캐릭터 몰입을 위한 철저한 자기 관리의 결과로 풀이된다.

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