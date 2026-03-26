"오늘은 안중근 순국일"… 조우진·서경덕 '생애 조명 영상 공개'

안중근 의사 순국일을 맞아 서경덕 성신여대 교수와 배우 조우진이 안중근 의사를 조명하는 다국어 영상을 제작했다. 서경덕 교수팀 제공

26일 안중근 의사 순국일을 맞아 서경덕 성신여대 교수와 배우 조우진이 의기투합해 안중근 의사를 조명하는 ‘적군의 마음을 바꾼, 안중근’ 영상을 다국어로 제작, 공개했다.

4분 분량의 영상은 KB국민은행 ‘대한이 살았다’ 캠페인의 일환으로 제작됐으며, 한국어 및 영어로 공개되어 국내외 네티즌에게 널리 전파 중이다.

영상의 주요 내용은 하얼빈 의거 이후 중국 뤼순 감옥에 수감된 안중근 의사와 일본인 간수였던 치바 도시치와의 관계를 집중적으로 조명했다.

안중근 의사와 치바 도시치와의 관계를 조명한 영상. 유튜브 채널 'KB국민은행' 영상 캡처

사형 집행 직전 안중근이 남긴 마지막 유묵 ‘위국헌신 군인본분’은 치바에게 전달됐고, 이후 제국주의를 거부한 채 고향으로 돌아가 24년간 하루도 빠짐없이 평생 안중근을 추모했던 점을 소개했다. 또 그의 유언에 따라 가족들 역시 대를 이어 그 뜻을 지켰다고 전했다.

일본 미야기현의 대림사는 두 사람의 우정을 기리며 매년 추도 법요를 열고, 지난 2월에는 일본 소재 유묵이 한국 땅을 밟으며 ‘안중근 의사의 유해 봉환’이라는 역사적 사명을 위해 발걸음을 내딛고 있는 점도 짚었다.

안중근 의사의 생애와 인류애 정신을 집중 조명한 이번 영상. 유튜브 채널 'KB국민은행' 영상 캡처

서경덕 교수는 “안중근의 유해 발굴에 대한 오랜 염원을 되새기고, 그의 인류애 정신과 평화사상을 널리 알리고자 이번 영상을 제작했다”며 “유튜브뿐만 아니라 각종 사회관계망서비스(SNS)로 전파 중이며, 전 세계 주요 한인 및 유학생 커뮤니티에도 영상을 공유해 널리 알리고 있다”고 전했다.

영상의 내레이션에 참여한 배우 조우진. 서경덕 교수팀 제공

영화 ‘하얼빈’과 ‘영웅’ 등 안중근 관련된 영화에 다수 출연한 배우 조우진은 이번 영상의 내레이션에 참여했다. 그는 “안중근 생애를 목소리로 소개하게 돼 기쁘며, 많은 국내외 누리꾼이 시청해 주길 바란다”고 말했다.

한편, KB국민은행과 서경덕 교수는 ‘대한이 살았다’ 캠페인을 통해 지금까지 전형필, 강우규, 이회영, 조명하, 정세권, 안희제 등 독립운동가 15명을 재조명했다.

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