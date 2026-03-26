“여보, 로망스다리 안 가도 되겠어”…데이터가 찾은 우리 동네 ‘핑크빛 낙원’

굳이 멀리 떠나지 않아도 우리가 머무는 일상 공간 근처에서 벚꽃 풍경을 즐길 수 있는 숨겨진 ‘핑크빛 낙원’이 26일 공개됐다.

티맵모빌리티는 26일 창원의 로망스다리 등을 포함한 ‘전국 벚꽃 명소 30곳’을 소개하고 단순 인지도와 걷기 좋은 길, 드라이브 코스 등 자사의 고도화된 장소 추천 알고리즘을 적용했다고 밝혔다. 뉴시스

티맵모빌리티는 이날 ‘전국 벚꽃 명소 30곳’을 소개하고 단순 인지도와 걷기 좋은 길, 드라이브 코스 등 자사의 고도화된 장소 추천 알고리즘을 적용했다고 밝혔다.

티맵모빌리티의 데이터가 추천하는 벚꽃 명소는 우리에게 익숙한 장소부터 이색적인 공간까지 다채롭게 구성된 것이 특징이다.

서울에서는 도심 속 휴식처인 양재천 벚꽃길과 안산 벚꽃길, 안양천 벚꽃길이 엄선됐다.

경기도로 눈을 돌리면 의정부의 중랑천 벚나무길과 김포의 김포 벚꽃길이 가족 단위 나들이객에게 편안한 쉼터로 추천됐다. 수원의 황구지천 벚꽃 십리길과 양평군의 양평 갈산공원 벚꽃길에서도 한 폭의 그림 같은 풍경을 만끽할 수 있다.

인천에서는 계양 서부 벚꽃길과 서구의 SK인천석유화학 벚꽃동산이 이름을 올렸으며, 섬의 정취를 간직한 장봉도 벚꽃길도 이색 명소로 손꼽혔다.

티맵모빌리티는 26일 창원의 로망스다리 등을 포함한 ‘전국 벚꽃 명소 30곳’을 소개하고 단순 인지도와 걷기 좋은 길, 드라이브 코스 등 자사의 고도화된 장소 추천 알고리즘을 적용했다고 밝혔다. 티맵모빌리티 제공

강원도와 충청권에서는 설악산 벚꽃터널과 삼척의 맹방 벚꽃길, 청주의 무심천 벚꽃거리 등이 추천 명소에 포함됐다.

이 외에 음성의 응천 십리 벚꽃길, 천안 북면 위례 벚꽃길, 보령의 주산 벚꽃길 등도 올봄 수많은 방문객의 발길을 불러모을 전망이다.

호남권에서는 전북 부안의 개암동 벚꽃길과 진안의 마이산 벚꽃길, 전남 순천의 송광사 벚꽃길 등이 벚꽃의 화사함을 제대로 느낄 수 있는 곳으로 선정됐다.

영남권과 제주도 화려한 라인업을 자랑한다. 경북 김천의 조마 벚꽃길과 경주의 상징인 보문단지 벚꽃길은 대표적인 벚꽃 감상지로 평가받는다.

특히 벚꽃의 대명사인 창원 로망스다리는 진해 군항제의 핵심 장소로 올해도 변함없이 관광객들의 마음을 사로잡을 것으로 보인다. 제주에서는 장전리 왕벚꽃거리가 선사하는 이국적인 풍경이 압권으로 꼽힌다.

화창한 봄날씨를 보인 지난 23일 오전 제주시 애월읍의 한 아파트 단지 내에 피어난 벚꽃으로 꽃등에가 날아와 먹이활동을 하고 있다. 뉴시스

해가 거듭될수록 벚꽃의 시계는 점점 앞당겨지고 있다. 올해 전국 벚꽃 개화 시기는 평년보다 3~5일가량 빨라질 전망이다.

제주 서귀포를 시작으로 남부지방은 이달말, 서울 등 중부지방은 4월초에 본격적으로 꽃망울을 터뜨릴 것으로 보인다.

기상청이 정의하는 공식적인 ‘개화’는 관측 표준목에 세 송이 이상의 꽃이 완전히 피었을 때를 의미한다. 한 그루의 80% 이상이 만발해 화려함이 절정에 달하는 ‘만개’는 보통 개화 후 일주일 뒤에 나타난다.

문제는 이 꽃의 시계가 100년 전과 비교하면 훨씬 빨라졌다는 점이다.

1920년대 최초 관측 이래 서울의 벚꽃 개화일은 지구 온난화의 영향으로 꾸준히 앞당겨지는 추세다. 이러한 현상은 생태계에 복합적인 파장을 일으킬 수 있으며, 꽃이 피는 시기와 수정 매개체인 벌의 활동 시기가 어긋나는 생태적 불일치 문제로도 이어질 수 있다.

완연한 봄 날씨를 보인 지난 23일 부산 북구 한 아파트 단지 앞 소공원에 활짝 핀 벚꽃 사이로 꿀벌이 부지런히 날아다니고 있다. 연합뉴스

이러한 상황에서 지자체들은 매년 변화무쌍해지는 날씨 탓에 벚꽃축제 시기를 결정하는 데도 애를 먹고 있다.

평년 개화 정보와 예보를 정밀 분석하면서도 결국 축제 개최 시점을 최대한 늦추는 것 외에는 뾰족한 해법이 없는 실정이다.

이에 일부 전문가들은 시설 재배 작물을 중심으로 기후 변화에 강한 품종을 개발하는 등 보다 현실적인 대안이 필요하다고 제언한다.

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