크래프톤 ‘프로젝트 제타’, 플레이어 테스트 한국에 이어 중국으로 확대

크래프톤이 산하 개발사 너바나나 스튜디오가 제작 중인 액션 MOBA 게임 ‘프로젝트 제타(Project ZETA)’의 플레이어 테스트를 중국으로 확장한다. 테스트는 26일부터 30일까지이며 게임 유통 플랫폼 스팀(Steam)을 통해 이뤄진다.

프로젝트 제타는 3명의 플레이어가 한 팀을 이뤄 총 5개 팀(15명)이 하나의 전장에서 ‘프리즘’을 두고 경쟁한다. 순간 판단, 무빙과 회피, 영리한 스킬 활용, 팀워크 중심의 설계를 바탕으로 전투의 치열함을 더했다. 이번 한·중 테스트에서는 서로 다른 지역의 플레이 성향과 전술이 충돌하며 더욱 다이내믹한 전장 경험을 선보인다.

프로젝트 제타. 크래프톤 제공

한편, 크래프톤과 너바나나는 테스트를 통해 플레이어와 소통하며 이를 개발에 반영하는 ‘오픈 디벨롭먼트(Open Development)’ 방식을 이어오고 있다. 이에 따라 플레이어 친화적인 조준 모드 도입과 공격 조작감 개선이 이루어졌고, 캐릭터가 개편됐다. 화면 가독성을 높이기 위한 시각 효과와 음향 효과도 보강됐다. 또한 밀도 높은 전투 경험을 위해 전장을 개편하는 대대적인 변화를 예고했다.

김남석 너바나나 스튜디오 대표는 “프로젝트 제타는 익숙한 장르 공식을 반복하는 게임이 아니라, 예측 불가능한 흐름 속에서 매 판 새로운 재미가 터지는 액션 MOBA”라며 “오픈 디벨롭먼트를 통해 글로벌 플레이어들과 함께 게임의 답을 만들어가고자 한다”고 밝혔다. 이어, “더 많은 지역의 목소리와 플레이 데이터를 바탕으로 빌드를 더욱 정교하게 다듬어, 전 세계 이용자들이 함께 즐기는 새로운 전장으로 발전시켜 나가겠다”고 말했다.

한편, 프로젝트 제타는 중국 지역으로 테스트를 확장한 후 미국과 유럽 등으로 테스트 대상 국가와 규모를 더욱 확대해 나갈 계획이다. 다양한 지역 이용자들로부터 축적한 플레이 데이터와 피드백을 바탕으로 게임의 완성도를 한층 끌어올린 뒤, 올해 하반기 글로벌 얼리 액세스 출시를 목표로 개발을 이어갈 예정이다.

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