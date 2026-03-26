검색

육성재 "비투비 초반, 나 혼자 잘 벌어도 정산은 N분의 1…끙끙 앓았던 적이 있긴 했다"

관련이슈 이슈키워드

입력 : 수정 :
박지현 온라인 뉴스 기자 jullsjh@segye.com

인쇄 메일 url 공유 - +

배우 육성재. 한윤종 기자
배우 육성재. 한윤종 기자

그룹 비투비 멤버이자 배우 육성재가 과거 그룹 활동 중 정산과 관련한 고충을 털어놨다.

 

오는 27일 방송되는 MBN·채널S '전현무계획3' 24회에서는 전현무, 곽튜브(곽준빈)가 그룹 비투비 서은광, 육성재와 함께 경기도 용인 먹트립을 떠난다.

 

이날 용인에서 만난 네 사람은 육성재가 추천한 맛집으로 이동한다. 

 

전현무는 육성재에게 해당 맛집과 관련해 질문을 건네는데, 육성재는 "사실 나도 한 번도 안 가본 곳"이라고 예상 밖의 엉뚱한 답변을 보여 초반부터 웃음을 안긴다. 

 

그러자 육성재는 "어머니가 항상 포장해 오시는 집이다"라고 해명하고, 자신의 어머니에게도 직접 전화를 걸어 해당 맛집이 맞는지 확인 절차에 나선다. 

MBN·채널S &#39;전현무계획3&#39;
MBN·채널S '전현무계획3'

이어 곽튜브는 "올해 비투비가 몇 년차냐?"라고 묻고, 서은광은 "14년 차다, 롱런 비결은 우리 막내"라고 답하며 육성재를 띄워준다.

 

이에 육성재는 "비투비 초반에 음악으로 잘 안 풀릴 때 내가 예능, 드라마에 나가서 잘 됐다, 그때도 정산은 'N분의 1'이었다"고 밝혀 놀라움을 안긴다. 

 

이를 듣던 전현무는 "솔직히 (그룹에서) 독립할 생각 안 했냐?"라고 속마음을 떠보는데, 육성재는 "혼자 의가 상해서 끙끙 앓았던 적이 있긴 했다"라고 고백한다.

 

이후 육성재 어머니의 단골집인 도토리 음식 전문점에 도착한 네 사람은 그의 최애 메뉴인 도토리 쟁반국수를 맛본다.

 

전현무는 "용인의 지역 음식이 될 수 있을 것 같다"고 극찬하며 맛집임을 인정해 과연 그 맛은 어떨지 관심이 집중된다. 

 

전현무, 곽튜브와 비투비 육성재, 서은광이 함께 떠나는 용인 먹트립은 오는 27일 오후 9시 10분 MBN·채널S '전현무계획3' 24회에서 확인할 수 있다.  


박지현 온라인 뉴스 기자 jullsjh@segye.com 기자페이지 바로가기

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

오피니언

포토

[포토] 수지, 사랑스런 볼하트
  • [포토] 수지, 사랑스런 볼하트
  • 이수경 '사랑스러운 미소'
  • 베이비돈크라이 베니 '청순 매력'
  • [포토] 있지 유나 '심쿵'