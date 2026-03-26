고위공직자 평균 재산 21억…10명 중 7명은 늘었다

중앙과 지방 고위공직자의 1인당 평균 재산(지난해 말 기준)이 20억9563만원인 것으로 집계됐다. 이는 전년 동기(20억6314만원)와 비교하면 약 3000만원 정도 늘었다.

지난 25일 세종시 정부세종청사에서 인사혁신처 직원들이 ‘2026년 공직자 정기재산변동 사항 공개목록’을 살펴보고 있다. 연합뉴스

정부공직자윤리위원회는 고위공직자 재산 내역을 공직윤리시스템과 관보를 통해 26일 공개했다. 공개대상은 행정부 소속 정무직, 고위공무원단 가 등급, 국립대학 총장, 광역·기초 지방자치단체장, 광역의회 의원, 시도 교육감 등 1903명이다.

이들 중 76.1%(1449명)은 종전 신고보다 재산이 늘었고, 23.9%(454명)는 감소했다. 증가 요인으로는 저축 및 주식가격 등 순재산 증가 비중이 73.6%(1억944만원)로 가장 많았다. 주택 공시가격 및 토지 개발공시지가 상승 등에 따른 가액변동 비중은 26.4%(3926만원)였다. 재산 감소 요인으로는 직계존비속 재산 고지 거부, 주식백지신탁, 가상자산 가액 하락 등이 있었다.

재산 총액 규모별로는 20억원 이상을 신고한 고위공직자가 616명(32.4%)으로 가장 많았다. 이어 10억∼20억원이 538명(28.3%), 5억∼10억원 374명(19.7%), 1억∼5억원 308명(16.2%), 1억원 미만 67명(3.5%) 순이었다.

이재명 대통령은 종전보다 18억8000만원이 늘어난 49억7000만원을 신고했다. 인세·급여·ETF 평가이익 등이 주된 증가 사유였다.

대통령비서실·국가안보실의 수석비서관 이상 주요 직위자 중에서는 위성락 국가안보실장이 61억4000만원을, 장관 중에서는 장관 중에서는 한성숙 중소벤처기업부 장관(223억원)과 최휘영 문화체육관광부 장관(177억4천만원)이 상위에 이름을 올렸다.

광역자치단체장 중에서는 오세훈 서울시장(72억8000만원)과 박형준 부산광역시장(55억2000만원) 순으로 재산이 많았다. 김두겸 울산광역시장은 종전보다 10억4000만원이 늘어난 30억2000만원을 신고했다.

대상자 가운데 총액 1위는 지난해에 이어 올해도 행정안전부 이북5도위원회의 이세웅 평안북도지사로 1587억 2000만원을 신고했다. 이 지사는 재산 증가 규모도 540억원으로 가장 컸다.

이어 조성명 서울 강남구청장이 462억6000만원, 이찬진 금융감독원장이 407억3000만원으로 뒤를 이었다.

정부공직자윤리위원회는 오는 6월 말까지 이번에 공개한 모든 공직자의 재산변동 사항에 대한 심사를 마무리할 예정이다.

거짓 기재했거나 중대 과실로 누락한 경우, 직무상 알게 된 비밀을 이용해 재산상 이익을 취한 경우에는 경고 및 시정조치, 과태료 부과, 해임·징계 의결 요구 등의 조치를 취할 방침이다.

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