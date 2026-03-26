美 "트럼프, 5월 14~15일 방중…시진핑과 정상회담”

이란과의 전쟁으로 연기된 도널드 트럼프 미국 대통령의 중국 방문이 5월 중순으로 재조정됐다. 트럼프 대통령은 5월 중순 1박 2일 일정으로 중국 베이징을 방문해 시진핑 중국 국가주석과 정상회담에 나설 계획이다.

캐롤라인 레빗 백악관 대변인. AP연합뉴스

캐롤라인 레빗 백악관 대변인은 25일(현지시간) 브리핑에서 “트럼프 대통령과 시 주석의 오랫동안 기다려온 회담이 5월 14~15일 열릴 예정임을 기쁘게 알려드린다”고 말했다.

레빗 대변인은 “트럼프 대통령과 영부인 멜라니아 여사는 올해 추후 발표될 일정에 따라 시 주석과 부인 펑리위안 여사의 답방을 워싱턴DC에서 주최할 것”이라고 설명했다.

트럼프 대통령도 이후 소셜미디어(SNS) 트루스소셜에 “이란 군사 작전으로 연기됐던 시 주석과의 회동이 재조정돼 5월 14~15일 베이징에서 열릴 예정”이라며 “시 주석과 함께하는 시간을 매우 기대하고 있으며, 이는 기념비적인 행사가 될 것”이라고 적었다.

그는 “올해 하반기 워싱턴에서 시 주석과 펑리위안 여사를 위한 답방 행사도 개최할 예정”이라며 “양측 대표단이 역사적인 방문을 위한 준비를 마무리하고 있다”고 부연했다.

트럼프 대통령의 방중은 당초 이달 31일부터 내달 2일까지로 예정돼 있었으나, 이란 전쟁이 장기화되면서 일정이 연기됐다. 트럼프 대통령은 지난 16일 “한 달 정도 (중국에) 연기를 요청했다”고 밝혔고, 중국도 이를 받아들인 것으로 전해졌다.

레빗 대변인은 “시 주석은 현재 진행 중인 작전기간 동안 트럼프 대통령이 이곳에 머무는 것이 매우 중요하다는 점을 이해했다”며 “연기 요청을 충분히 이해하고 이를 수락했으며, 새로운 일정이 확정됐다”고 설명했다.

미국과 이란간 전쟁이 계속 이어지면, 조정된 방중 일정에 다시 영향을 미칠 가능성도 있다.

레빗 대변인은 방중 전에는 전쟁이 끝날 것이라고 보느냐는 질문에 “우리는 언제나 이 작전이 대략 4~6주 걸릴 것이라고 추산해왔다”고 말했다.

AP 통신은 “레빗 대변인은 트럼프 대통령의 방중 전에 전쟁이 종착점에 이를 수 있다는 낙관적 어조를 내놨다”고 분석했다.

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