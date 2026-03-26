트럼프와 활주로 걷고 백악관서 ‘찰칵’…100만명 홀린 여군, AI가 만든 가짜였다

도널드 트럼프 미국 대통령과 함께 찍은 사진으로 주목받은 ‘여군 인플루언서’가 인공지능(AI)으로 생성된 가짜 인물로 드러났다.

도널드 트럼프 미국 대통령과 함께 찍은 사진으로 주목받은 ‘여군 인플루언서’가 인공지능(AI)으로 생성된 가짜 인물로 드러났다. 인스타그램 캡처

워싱턴포스트(WP) 등에 따르면 제시카 포스터라는 이름을 가진 미 여군은 지난해 12월부터 인스타그램에 군복을 착용한 채 전투기 앞에서 사진을 찍거나 사막에서 위장복을 입은 장면을 올리며 대중의 관심을 받았다.

이 여성은 트럼프 대통령과는 물론이고 블라디미르 푸틴 러시아 대통령, 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령과의 셀카를 올리기도 했으며 그린란드로 추정되는 곳을 배경 삼아 동료 여군들과 찍은 사진을 공개하기도 했다.

해당 인스타그램은 게시를 시작한 지 약 4개월 만에 100만명 이상의 팔로워를 모았다.

그러나 이러한 설정은 지나치게 비현실적일 뿐 아니라, 군 계급 표기 혼선이나 존재하지 않는 행사명 등 여러 오류가 드러나 의심을 샀다.

논란이 계속되자 또 미 육군 관계자는 포스터에 대한 복무 기록이 없다고 매체에 밝혔다.

그럼에도 수많은 이용자들이 포스터의 계정에 댓글을 남기며 반응했고, 일부는 그의 외모를 칭찬하고 응원의 메시지를 보냈다.

인스타그램을 운영하는 메타 측은 지난 19일(현지시간) 포스터의 인스타그램 계정이 자사 정책을 위반하고 있다며 계정을 삭제했다고 말했다.

WP는 가짜 인물인 포스터가 일종의 ‘마가(MAGA·트럼프의 선거 구호)의 드림’이라며 이번 논란이 애국심과 덜 노골적인 음란물을 뒤섞어 이를 통해 수익화를 노리는 극우 성향 계정의 전략을 보여준다고 분석했다.

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