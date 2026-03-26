맑고 포근한 봄 날씨…전국 곳곳 미세먼지 ‘나쁨’ [오늘날씨]

26일 목요일은 전국이 대체로 맑겠으며 낮과 밤의 기온차가 15도~20도 이상으로 크겠다.

인천 연수구의 한 아파트 화단에 매화가 꽃망울을 터뜨리고 있다. 뉴시스

기상청은 이날 아침 최저기온은 1~9도, 낮 최고기온은 15~23도가 되겠다고 예보했다.

주요 도시 아침 최저기온은 △서울 9도 △인천 7도 △춘천 4도 △강릉 9도 △대전 8도 △대구 8도 △전주 9도 △광주 8도 △부산 11도 △제주 11도 등으로 예상된다.

낮 최고기온은 △서울 19도 △인천 15도 △춘천 21도 △강릉 17도 △대전 19도 △대구 17도 △전주 18도 △광주 18도 △부산 14도 △제주 13도 등으로 예보됐다.

아침 기온이 강원 내륙·산지를 중심으로 0도 안팎이 되겠고 낮 기온은 전국 내륙을 중심으로 20도 안팎으로 올라, 당분간 내륙을 중심으로 낮과 밤의 기온 차가 15~20도로 크겠다.

새벽부터 아침 사이 경기 동부와 강원 내륙·산지, 충청권, 전북 동부, 경북 내륙을 중심으로 서리가 내리는 곳이 있겠으니, 농작물 관리에 유의해야 한다.

오전 인천·경기 서부와 충청권, 전라권을 중심으로 가시거리 200m 미만의 짙은 안개가 끼는 곳이 있겠다. 그 밖의 수도권과 경상권 내륙에도 가시거리 1㎞ 미만의 안개가 끼는 곳이 있겠다.

남해 동부 바깥 먼바다와 제주도 남쪽 먼바다는 바람이 시속 30~60㎞로 매우 강하게 불고, 물결이 1.5~3.5m로 매우 높게 일겠다.

미세먼지 농도는 수도권·강원영서·충청권·호남권·영남권은 ‘나쁨’, 그 밖의 권역은 ‘보통’으로 예상된다. 다만 영동은 오전에 ‘나쁨’ 수준을 보이겠다.

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