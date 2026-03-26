정선희, 개그맨 선배들 '가혹 행위' "21살에 펑펑 울었다"

개그우먼 정선희가 신인 시절 선배들의 권유로 홍어를 억지로 먹어야 했던 일화를 공개했다.

25일 유튜브 채널 '집 나간 정선희'에 공개된 영상에서 정선희는 홍어 맛집을 찾아 먹방을 진행하며 과거를 회상했다.

정선희는 "신인 시절에는 개인의 취향이 전혀 존중되지 않았다"며 21세 당시 술을 즐기던 선배들을 따라 홍어집에 갔던 기억을 떠올렸다.

그는 "당시 홍어찜은 지금보다 훨씬 강했다. 냄비 뚜껑을 여는 순간 암모니아 냄새에 눈물이 나고 얼굴이 얼얼했다"고 설명했다.

특히 "선배들이 일부러 내게 뚜껑을 열라고 하고 먹어보라고 했다"며 "지금 생각해보면 가혹행위이자 직장 내 괴롭힘 아니냐"고 농담 섞인 소회를 전했다. 당시의 강한 향을 "거대한 물파스를 먹는 느낌"이라고 비유하기도 했다.

이어 홍어탕의 강한 냄새에 제작진이 당황하자, 정선희는 "나는 파스타를 먹어야 할 21살 나이에 이걸 먹으며 진짜 울었다"고 덧붙여 웃음을 자아냈다.

그러면서 과거의 충격적인 기억에도 현재는 홍어의 매력을 즐기게 됐다며 만족스러운 먹방을 선보였다.

<뉴시스>

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