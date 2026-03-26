이경진 "유방암 투병 38㎏…억울해서 죽을 수 없었다"

배우 이경진이 유방암 투병 중 몸무게가 38㎏이 됐다고 했다.

이경진은 25일 유튜브 채널 '찐여배우들'에서 일상을 공개하며 유방암 투병 관련 애기를 했다.

이경진은 일주일에 헬스장을 반드시 3번 찾는다며 풀업 머신으로 운동하는 모습을 보여줬다. 그는 운동을 열심히 하는 이유에 대해 "암 환자들이 이 영상을 보고 '나도 저렇게 건강하게 살 수 있다'는 희망을 얻었으면 좋겠다"고 말했다.

이경진은 "1년 사이 어머니와 언니를 떠나보냈다. 집을 고치기도 했는데, 그 직후 암이 찾아왔다. 당시 뼈만 남을 정도로 살이 빠져 몸무게가 38㎏이 됐다"고 했다.

그는 "음식을 먹어도 몸에 흡수가 되지 않고 고통이 극심해 잠을 못 잤다. 고쳐놓은 집이 억울해서라도 죽을 수 없었다"고 말했다,

이경진은 심리적 스트레스도 극심했다고 했다.

가슴을 절제헤야 한다는 진단 결과를 받았다는 그는 "여성에게 가슴 절제는 팔 한 쪽을 잃는 것과 같은 치명적인 공포였다"고 말했다.

이후 고두심 도움으로 다른 병원에 갔고 정밀 검사 결과 절제 수술을 하지 않게 됐다고 했다.

이경진은 "다행히 다른 의료진으로부터 절제하지 않아도 된다는 소견을 듣고 안도할 수 있었다"고 말했다.

<뉴시스>

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