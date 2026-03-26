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장동혁, ‘컷오프 반발' 주호영 가처분신청 예고에 “당 위한 결정해줄 것” 수습

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김나현 기자 lapiz@segye.com

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국민의힘 대구시장 공천을 둘러싼 갈등이 격화하고 있다. 컷오프(공천 배제)된 주호영 국회부의장이 법적 대응에 나서기로 하면서 파장이 커지는 가운데 당 지도부는 공개적으로 ‘선당후사’를 강조하며 수습에 나섰다.

장동혁 국민의힘 대표가 25일 오전 서울 여의도 국회 당대표실에서 원내대표실로 발걸음을 옮기고 있다. 뉴스1
장동혁 국민의힘 대표가 25일 오전 서울 여의도 국회 당대표실에서 원내대표실로 발걸음을 옮기고 있다. 뉴스1

국민의힘 장동혁 대표는 25일 KBS 라디오에서 주 의원에 대해 “지금까지 어려운 상황에서도 당을 잘 이끌어오시고 당을 위해 헌신해 오셨던 것처럼 이번에도 당을 위한 결정을 해 주시리라고 생각한다”고 말했다. 장 대표는 “여전히 주 의원께서 우리 국민의힘과 국회에서 해주셔야 할 역할이 크다고 생각한다”며 “당이 어려울 때는 누군가는 희생을 감내해야 되는 경우도 있다고 생각한다”고 강조했다.

 

주 의원이 26일 공천관리위원회를 상대로 컷오프 결정의 효력을 정지하는 가처분 신청을 내겠다는 방침으로 알려진 가운데 당 지도부가 앞장서 진화에 나선 것으로 풀이된다.

 

장 대표는 당내 공천 잡음과 관련해 “저와 이정현 공천관리위원장의 생각이 다른 부분은 분명히 있다”면서도 “그래도 공관위의 최종 결정을 존중하는 것이 맞다고 생각한다”고 기존 입장을 고수했다. 주 의원과 함께 국민의힘 공천관리위원회가 컷오프한 이진숙 전 방송통신위원장에 대해서는 “우리 당의 정치인으로서 여러 역할을 할 부분이 있다고 생각한다”며 “꼭 대구시장이 아니더라도 당을 위해서 역할을 할 부분이 많이 남아 있다”며 향후 재보궐 출마 가능성을 열어뒀다.

 

장 대표는 일각에서 제기된 ‘주호영 컷오프가 한동훈 전 대표와의 연대를 차단하기 위한 것’이라는 관측에 대해선 선을 그었다. 장 대표는 “한 전 대표가 필요에 따라서 (재보궐 지역에) 나온다고 하는 것을 막을 방법은 없다”면서도 “주 의원을 컷오프한 것이 누군가를 염두에 두고 그런 계산을 했다는 것은 터무니없는 억측”이라고 반박했다.

 

반면 한 전 대표는 같은 날 채널A에 출연해 “주 부의장이 (언론에서) 보수 재건을 위해서 나서겠다는 말씀을 해 주셨다. 그러면 우리는 이미 연대하고 있는 것”이라며 ‘무소속 연대설’에 힘을 실었다.


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