장동혁, ‘컷오프 반발' 주호영 가처분신청 예고에 “당 위한 결정해줄 것” 수습

국민의힘 대구시장 공천을 둘러싼 갈등이 격화하고 있다. 컷오프(공천 배제)된 주호영 국회부의장이 법적 대응에 나서기로 하면서 파장이 커지는 가운데 당 지도부는 공개적으로 ‘선당후사’를 강조하며 수습에 나섰다.

장동혁 국민의힘 대표가 25일 오전 서울 여의도 국회 당대표실에서 원내대표실로 발걸음을 옮기고 있다. 뉴스1

국민의힘 장동혁 대표는 25일 KBS 라디오에서 주 의원에 대해 “지금까지 어려운 상황에서도 당을 잘 이끌어오시고 당을 위해 헌신해 오셨던 것처럼 이번에도 당을 위한 결정을 해 주시리라고 생각한다”고 말했다. 장 대표는 “여전히 주 의원께서 우리 국민의힘과 국회에서 해주셔야 할 역할이 크다고 생각한다”며 “당이 어려울 때는 누군가는 희생을 감내해야 되는 경우도 있다고 생각한다”고 강조했다.

주 의원이 26일 공천관리위원회를 상대로 컷오프 결정의 효력을 정지하는 가처분 신청을 내겠다는 방침으로 알려진 가운데 당 지도부가 앞장서 진화에 나선 것으로 풀이된다.

장 대표는 당내 공천 잡음과 관련해 “저와 이정현 공천관리위원장의 생각이 다른 부분은 분명히 있다”면서도 “그래도 공관위의 최종 결정을 존중하는 것이 맞다고 생각한다”고 기존 입장을 고수했다. 주 의원과 함께 국민의힘 공천관리위원회가 컷오프한 이진숙 전 방송통신위원장에 대해서는 “우리 당의 정치인으로서 여러 역할을 할 부분이 있다고 생각한다”며 “꼭 대구시장이 아니더라도 당을 위해서 역할을 할 부분이 많이 남아 있다”며 향후 재보궐 출마 가능성을 열어뒀다.

장 대표는 일각에서 제기된 ‘주호영 컷오프가 한동훈 전 대표와의 연대를 차단하기 위한 것’이라는 관측에 대해선 선을 그었다. 장 대표는 “한 전 대표가 필요에 따라서 (재보궐 지역에) 나온다고 하는 것을 막을 방법은 없다”면서도 “주 의원을 컷오프한 것이 누군가를 염두에 두고 그런 계산을 했다는 것은 터무니없는 억측”이라고 반박했다.

반면 한 전 대표는 같은 날 채널A에 출연해 “주 부의장이 (언론에서) 보수 재건을 위해서 나서겠다는 말씀을 해 주셨다. 그러면 우리는 이미 연대하고 있는 것”이라며 ‘무소속 연대설’에 힘을 실었다.

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