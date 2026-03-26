지하철 출퇴근대 승객 8%는 ‘무임혜택 노인’

출퇴근 시간대 서울 지하철 이용객 100명 가운데 8명은 무임승차 혜택을 받는 65세 이상인 것으로 확인됐다.



25일 서울교통공사에 따르면 지난해 서울지하철 1∼8호선 승하차 인원 가운데 출퇴근 시간대(오전 7∼9시, 오후 6∼8시) 65세 이상 무임승차 이용객은 8519만2978명이었다. 지난 한 해 출퇴근 시간대 서울지하철 승하차 인원은 모두 10억3052만여명이다. 65세 이상 비율이 8.3%인 셈이다.



시간대별로는 오전 7∼8시에 65세 이상 무임승차 이용객 비율이 9.7%로 가장 높았고 오후 7∼8시가 8.5%였다. 이어 오전 8∼9시 7.9%, 오후 6∼7시 7.7%로 나타났다. 하루를 통틀어 65세 이상 무임승차 이용객 비율이 가장 높은 시간대는 오전 6시 이전으로 31.1%에 달했다. 오전 11시에서 12시 사이가 25.8%로 뒤를 이었다. 자정 이후는 가장 낮은 2.4%에 그쳤다.



이재명 대통령은 지난 24일 국무회의에서 중동 사태와 관련해 “출퇴근 시간에 집중도가 너무 높으면 괴롭지 않겠느냐”며 “(노령층의) 무료 이용을 출퇴근 피크 시간에 한두 시간만 제한하는 (것은 어떠냐)”고 말했다. 다만 “노인이라도 출퇴근하는 분도 계셔서 구분하기 쉽지는 않을 것 같은데, 그냥 놀러 가는 사람은 제한하는 것도 한번 연구해보시라”며 “이럴 때 분산시킬 방법을 한번 연구해보자”고 제안했다.



65세 이상 무임승차 혜택에 따른 공공 재정 부담 문제와 관련해서도 논의가 진행되는 분위기다. 지난해 전체 서울 지하철 이용객 가운데 65세 이상 무임승차 승객 비율은 14.6%였다. 지난해 서울교통공사가 지하철 1∼8호선 경로 무임승차로 인해 입은 손실은 3832억원으로 집계됐다.



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