양재대로, 26일 부터 ‘자동차 전용도로’ 해제

서울시는 26일 0시를 기점으로 강남구 수서IC부터 서초구 양재IC까지 양재대로 전 구간 5.4㎞를 자동차 전용 도로에서 해제했다. 이에 따라 양재대로는 37년 만에 다시 일반 도로로 운영된다.

25일 시에 따르면 양재대로는 1989년 2월부터 자동차 전용 도로로 운영돼 왔는데, 자동차 전용 도로에 설치할 수 없는 보도가 있는 등 제도와 현실 간 괴리가 문제로 지적됐다.



시가 규제 철폐 일환으로 단행한 이번 조치로 이륜차 통행이 허용돼 불필요한 장거리 우회가 사라진다.



또 시내버스 운행이 가능해져 대중교통 이용이 개선된다. 도로로 단절됐던 생활권도 횡단보도를 늘려 연결할 수 있게 됐다.



시는 양재대로 주변 지역의 공간 활용과 경제적 가치도 높아질 것으로 보고 있다. 자동차 전용 도로 규제로 인해 섬처럼 고립됐던 주변 상업·주거 지역의 연결성이 회복되고 상권 활성화 기반이 마련될 전망이다.



한병용 시 재난안전실장은 “양재대로 자동차 전용 도로 해제는 일상을 제약하던 낡은 규제를 철폐하고 끊어진 공간을 유기적으로 연결한 전환점”이라며 “앞으로도 현장과 괴리된 규제를 지속적으로 정비해 시민 불편을 해소해 나가겠다”고 밝혔다.

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