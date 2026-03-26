GM, 한국 사업장에 8800억 투자 보따리…'철수설' 일축

미국 제너럴모터스(GM)가 한국 사업장에 총 6억달러(약 8800억원)를 투자하며 생산 거점 강화에 나섰다. 이번 대규모 투자로 그동안 제기된 ‘한국GM 철수설’도 당분간 사그라들 것으로 보인다.



헥토르 비야레알 한국GM 사장 겸 최고경영자(CEO)는 25일 “한국에서 개발·생산되는 글로벌 차량의 경쟁력 강화를 위해 총 6억달러를 투자한다”며 “이번 투자는 한국사업장 운영에 대한 신뢰를 보여주는 상징적인 결정”이라고 밝혔다. 지난해 12월 발표한 3억달러 투자에 더해 추가로 3억달러를 투입하는 것이다.

서울 영등포구 제너럴모터스(GM) 한국사업장(한국GM) 직영 서울서비스센터 모습. 뉴시스

이번 투자는 생산 설비 고도화와 안전 인프라 개선, 작업환경 개선 등에 집중된다. 특히 프레스 설비 등 제조 공정 업그레이드를 통해 생산 효율성을 높이고 품질 경쟁력을 강화한다는 계획이다. 한국GM은 이날 인천 부평공장에서 노동조합과 공동 행사를 열고 이 같은 투자 계획을 공식적으로 밝혔다.



비야레알 사장은 “2018년부터 이해관계자들의 지지를 바탕으로, 수익성 확보를 위해 생산 시설을 강화하는 핵심적인 조치들을 시행해 왔다”며 “한국에서 개발·생산된 ‘쉐보레 트랙스 크로스오버’와 ‘트레일블레이저’, ‘뷰익 앙코르 GX’ 등 성공에서 보이듯 한국GM은 글로벌 소형 SUV(스포츠유틸리티차량)의 핵심 생산 거점의 역할을 하는 ‘센터 오브 엑설런스’로 자리매김하고 있다”고 말했다. 그는 이어 “많은 신규 업체가 GM의 수출 시장에 진입하면서 글로벌 경쟁이 심화되고 있다”고 강조했다.



한국GM은 2022년 흑자 전환 이후 3년 연속 순이익을 이어가고 있다. 2022년 2100억원, 2023년 1조500억원, 2024년 2조2000억원의 순이익을 기록했다. ‘트랙스 크로스오버’는 최근 3년 연속 국내 승용차 수출 1위를 기록했다. ‘트레일블레이저’ 역시 주요 수출 모델로 자리 잡으며 실적을 견인했다.



한국GM은 2002년 출범 이후 한국 생산 시설에서 누적 1330만대 차량을 생산, 연간 50만대 생산 능력을 갖췄다. GM에서 두 번째로 큰 글로벌 엔지니어링 센터인 ‘GM 테크니컬센터 코리아’가 한국에 위치해 있다. 자동차업계에서는 이번 대규모 투자로 미국 관세 정책 등으로 제기된 ‘한국GM 철수 가능성’은 당분간 낮아질 것으로 보고 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지