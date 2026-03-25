삼성·SK·LG 등 주요 대기업, 에너지 절감 정책 동참

삼성과 SK, LG, 롯데 한화 등 국내 주요 대기업들이 일제히 에너지 절감 대책 시행에 나섰다. 미국˙이란 전쟁 장기화에 따른 에너지 수급 불안으로 정부가 에너지 절약을 시행하자, 이에 적극 동참하는 것이다.

삼성그룹은 국내 운영 중인 모든 사업장에서 차량 10부제를 26일부터 즉시 시행하기로 하고 25일 사내에 공지했다. 비업무 공간 조명 50% 소등, 휴일 미사용 주차 공간 폐쇄 및 소등도 함께 시행한다. 아울러 퇴근 시 PC·모니터 전원 차단, 실험장비 대기전력 차단 등의 캠페인을 병행해 에너지 낭비 요소를 수시로 점검하고 개선해 나갈 방침이다.

국내 주요 대기업이 정부의 에너지 절감 정책에 동참하고 있다. 뉴시스

SK그룹은 30일부터 국내 운영 중인 모든 사업장을 대상으로 차량 5부제를 시행한다. 번호판 끝자리 숫자에 따라 요일별 운행을 제한하는 방식이다. 점심시간과 퇴근 후 전체 소등 의무화, 냉방 26도 이상·난방 18도 이하 설정온도 기준 적용, 엘리베이터 격층 운행 등도 함께 실시한다.

LG그룹은 전 계열사 국내 모든 사업장을 대상으로 27일부터 차량 10부제를 시행한다. LG는 유가 상승 등 경제 상황의 추이를 점검하며 확대 시행도 검토할 계획이다. LG전자는 이미 전 사업장에 에너지 사용 상시 모니터링 체계를 갖추고 있으며, 창원 LG스마트파크에서는 옥상 태양광 발전 설비를 통해 재생에너지 사용을 확대하고 있다.

롯데그룹은 개인 및 업무용 차량에 승용차 5부제(요일제)를 시행하고, 출퇴근 시간 교통 수요 분산을 위해 유연근무제 활용을 독려하기로 했다. 사무실 냉난방 적정온도 유지, 대중교통 이용 활성화, 화상회의 활성화를 통한 업무 이동 최소화 등 '에너지 절약 캠페인 10대 수칙'도 제정해 실천에 옮긴다. 계열사별로 사업군 특성에 맞는 에너지 절감 계획도 별도 수립할 방침이다.

한화그룹도 국내 모든 계열사와 사업장에서 차량 10부제를 26일부터 이행한다. 퇴근 시 사무기기 전원 차단, 미사용 공간 공조 조절, 공용 공간 조도 축소, 야간 외관 조명 최소화 등을 함께 추진한다. 한화그룹은 정부의 에너지 절감 정책 및 '에너지 절약 국민행동' 캠페인이 종료될 때까지 동참 기조를 이어가겠다고 밝혔다.

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