합계출산율 0.99명… 1월 아기울음 7년래 최대

올해 1월 출생아 수가 약 2만7000명으로 같은 달 기준 7년 만에 가장 많았다. 여성 1명이 평생 낳을 것으로 예상되는 평균 출생아 수인 합계출산율도 0.99명으로 1.0명에 육박했다. 출산의 선행 지표로 여겨지는 혼인 건수 역시 8년 만에 최대치를 나타내는 등 저출생 반등 흐름이 지속되고 있다.

경기도 고양시 CHA의과학대학교 일산차병원 신생아실에서 간호사가 신생아들을 돌보고 있다. 뉴시스

25일 국가데이터처가 발표한 인구동향에 따르면 올해 1월 출생아 수는 2만6916명으로 작년 동월 대비 2817명(11.7%) 늘었다. 1월 기준 2019년(3만271명) 이후 최대다.



올해 1월 합계출산율(0.99명)은 전년 동기 대비 0.10명 늘었다. 이는 데이터처가 월별 단위로 합계출산율을 공표한 2024년 1월 이후 가장 높은 수준이다. 전 연령대에서 출산율(해당 연령 여자 인구 1000명당 명)이 늘었는데, 특히 30대에서 증가폭이 컸다. 출산율은 30대 초반(30∼34세)이 90.9명으로 전년 동월보다 8.7명 늘었고, 30대 후반(35∼39세)도 8.0명 증가한 65.8명을 기록했다.



1월 합계출산율이 껑충 뛴 건 통상 1월에 아이를 많이 낳는 시기적 요인에다 30대 인구가 늘어난 인구구조적 측면이 겹쳤기 때문이다. 데이터처에 따르면 최근 10년 기준 연간으로 봤을 때 1월 출생아 비중은 9.7%에 달한다. 1월에 태어난 아이들이 또래 중 성장 발달에 유리해 통상 이 시기에 출생이 늘어나는 측면이 있다.



혼인도 증가세가 계속됐다. 1월 혼인 건수는 2만2640건으로 작년 동월보다 2489건(12.4%) 늘었다. 1월 기준 2018년(2만4370건) 이후 8년 만에 최대 규모다.

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