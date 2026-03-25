나프타 이어 LNG까지 수급 불안… 가스·전기료 폭등 우려 [美·이란 전쟁]

전 세계 액화천연가스(LNG) 생산의 20%를 담당하는 카타르가 중동 전쟁 여파로 한국을 포함한 4개국에 ‘불가항력(Force Majeure)’을 선언하며 에너지 대란 우려가 커지고 있다. 정부는 카타르 물량이 ‘제로(0)’가 되는 상황을 가정한 비상 대응 계획을 수립했다며 진화에 나섰다. 하지만 국제 가격 급등세 장기화로 러시아·우크라이나 전쟁 초기에 겪은 전기료 인상 쇼크가 재연될까 봐 산업계의 위기감이 고조되고 있다.

중동 전쟁 여파로 국내 LNG 공급 차질 우려가 커지고 있다. 사진은 23일 안산 단원구의 한 항구에서 국내 최대 규모의 액화천연가스(LNG) 저장능력을 갖추고 있는 인천 송도 한국가스공사 인천생산기지 내 LNG 저장탱크 모습. 연합뉴스

카타르 국영 에너지 기업 ‘카타르 에너지’는 24일(현지시간) 한국과 중국, 이탈리아, 벨기에 4개국과 맺은 LNG 장기 공급계약에 대해 불가항력을 통보했다고 밝혔다. 불가항력이란 통제 불가능한 사태로 계약을 정상적으로 이행할 수 없을 때 법적 책임을 면하기 위한 조치다. 이란의 공습으로 LNG 생산 거점에 심각한 피해를 입은 카타르는 장기 계약을 맺은 나라들에 불가항력을 고지했다.



카타르는 세계 LNG 생산의 20%를 담당하는 데다 카타르 물량의 80% 이상을 아시아 국가들이 소비하는 만큼 한국 시장에 미칠 충격도 상당할 전망이다. 산업계에선 가스 가격 상승이 전기료 폭등을 촉발하는 ‘에너지 쇼크’가 재발할 가능성을 우려하고 있다. LNG는 비축 물량이 적어 가격 방어가 어려운 품목으로 꼽힌다. 현재 국내에 비축된 LNG 수량은 9일치에 불과한 것으로 알려졌다. 원유의 경우 가격이 상승하면 비축유를 풀어 단기적으로 시장을 안정시킬 수 있지만, 양이 적고 보관이 까다로운 LNG는 그러한 조치를 하는 게 어렵다. 수입 다변화에 성공하더라도 카타르가 생산을 중단하면 전 세계적으로 LNG 가격이 오를 수밖에 없다.

사태 장기화 시 국내 산업계 전반에 큰 타격이 불가피하다는 얘기다. 산업연구원의 ‘미국·이란 충돌과 호르무즈 리스크: 공급망 시나리오 분석과 시사점’ 보고서에 따르면 호르무즈해협 봉쇄가 3개월 이상 이어지면 LNG 가격이 최대 200% 오르고 한국의 모든 산업 생산비가 평균 9.4% 뛸 것으로 전망된다



더구나 3개월 뒤면 냉방 수요로 전기 사용이 폭발하는 여름이 된다. 전기 발전의 30%를 LNG에 의존하는 우리나라는 LNG 가격 상승이 냉방비 대란을 유발할 수밖에 없다. 가스업계 관계자는 “냉방이 본격 시작되는 여름철 전까지 사태가 마무리되는 게 최선”이라고 말했다.



수급난을 겪는 ‘산업의 쌀’ 나프타에 이어 LNG까지 불안감이 확산되자 정부도 위기 진화에 부심하고 있다. 산업통상부는 나프타와 관련해 ‘러시아산 원유·나프타’ 도입을 막던 금융 결제와 2차 제재 문제를 해소했다고 밝혔다.

나프타 재고 급감… 페인트값 줄인상 미국·이란 전쟁에 따라 석유화학 연료인 나프타 재고가 급감하면서 KCC 등 국내 페인트업체들이 잇따라 가격 인상에 나서고 있다. 25일 서울의 한 페인트 판매 대리점에서 직원이 물품을 정리하고 있다. 뉴스1

원유·나프타 대란의 해결책 중 하나로 꼽히는 러시아산 도입은 그동안 금융 결제 미지원과, 미국의 대러시아 제재 위반 우려로 시행되지 못했다. 양기욱 산업부 산업자원안보실장은 “러시아 원유는 달러가 아닌 위안화, 루블화, 디르함화(UAE 화폐) 등 다른 대금으로 결제하는 것이 가능하고, 2차 제재는 적용 안 하기로 했다”며 “관련 내용을 업계에 전파하고 기업과 함께 대응할 계획”이라고 밝혔다.



LNG의 경우 원유와 달리 중동 의존도가 낮아 큰 타격이 없다는 게 정부 입장이다. 한국무역협회 통계시스템에 따르면 지난해 국내 수입된 LNG 중 카타르산 비중은 14.9%였다. 최근 관세 협상의 일환으로 미국산 LNG 수입을 늘리며 중동산 비중은 낮아지는 추세다. 양 실장은 “카타르로부터 LNG가 안 들어오는 상황에 대비해 수급 대책을 준비하고 있다”며 “카타르 LNG가 전면적으로 들어오지 않는다는 시나리오상 3∼5년은 시장 거래와 대체 물량으로 대비가 가능하다”고 말했다.

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