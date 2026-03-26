이재용 회장, 중동 직원들에 선물·격려메시지

삼성그룹이 중동 지역에 머무는 임직원과 가족들에게 격려 메시지와 선물을 전달했다. 이재용(사진) 삼성전자 회장 제안으로 가족당 500만원 상당의 선물을 지급했다.



삼성은 지난 24일 아랍에미리트(UAE)와 카타르, 사우디아라비아에 체류 중인 임직원 500여명과 가족에게 격려품을 보냈다고 25일 밝혔다. 임직원들은 삼성전자 16인치 ‘갤럭시 북6 프로’ 한 대나 512GB(기가바이트) ‘갤럭시 S26 울트라’ 스마트폰 및 256GB ‘갤럭시탭 S11’로 구성된 모바일 기기 세트 중 하나를 선택할 수 있다. 가족들에게는 전통시장과 지역 소상공인 매장에서 사용 가능한 온누리상품권을 지급했다. 이를 합산하면 500만원가량이다. 이 회장은 “중동 지역의 예기치 못한 상황으로 큰 어려움을 겪고 계신 임직원과 가족 여러분께 깊은 위로의 마음을 전한다”며 “어려운 여건 속에서도 헌신해 주신 여러분의 노고에 진심으로 감사드린다”는 메시지도 전했다.



삼성은 중동 지역에서 필수 인력만 남기고 나머지 임직원을 대부분 귀국시키거나 제3국으로 대피시켰다. 분쟁 지역인 이란, 이라크, 이스라엘에서는 전원 철수했고, UAE, 카타르, 사우디 등 비교적 안전한 지역에만 인력이 남아 있다. 잔류 인력은 발주처 계약에 따른 사업 유지에 필요한 최소 인력으로 안전이 확보된 지역에서만 근무한다고 한다. 삼성은 중동 지역에서 인공지능(AI)과 에너지·교통·통신 등에서 협력을 넓히고 있다.

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