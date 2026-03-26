SK하이닉스, 100조원 순현금 확보 나서

SK하이닉스가 미국 주식예탁증서(ADR) 증시 상장 등 투자유치를 통해 100조원 이상의 순현금(기업이 자유롭게 쓸 수 있는 현금의 양) 확보에 나선다. 삼성전자·마이크론 등 경쟁사와의 글로벌 인공지능(AI) 반도체 시장 주도권 경쟁이 격화하는 가운데 해외 자금 조달 기반을 확대해 생산력을 확충하겠다는 전략이다.

곽노정(사진) SK하이닉스 대표이사 사장은 25일 경기 이천시 SK하이닉스 본사에서 열린 제78기 정기 주주총회에서 “AI 기술 고도화와 컴퓨팅 인프라 투자 확대에 따라 메모리 수요는 중장기적으로 증가할 것”이라며 “순현금 100조원 이상을 확보해 폭발적으로 늘어나는 글로벌 고객 수요에 대응할 생산 인프라를 구축하겠다”고 말했다.



곽 사장의 언급은 삼성전자와 맞먹는 글로벌 최고 수준의 순현금을 확보해 대내외 환경 변화에도 흔들림 없이 HBM(고대역폭 메모리 반도체) 시장 수성을 위한 대규모 투자를 하겠다는 의지로 읽힌다. 삼성전자의 경우 이미 100조6000억원의 순현금 자산을 확보한 상황이다.



곽 사장은 “지난해 최대 실적 달성에 따라 재무건전성이 개선됐지만 글로벌 톱 티어 기업과 비교하면 여전히 부족한 수준”이라며 “메모리 생산을 위해 필요한 클린룸 면적과 단위당 신규 투자 비용의 증가 속에 경쟁력 확보를 위해서는 재무건전성 확보가 반드시 필요하다”고 강조했다.



SK하이닉스 사업보고서에 따르면 지난해 말 기준 SK하이닉스의 현금·현금성 자산은 34조9423억원이다. 이 중 순현금은 12조6944억원에 불과해 AI 인프라 투자 확대에 대응하기에는 현금성 자산이 충분치 않다는 판단이다.



2050년까지 장기적인 투자가 필요한 SK하이닉스의 경기 용인 반도체 클러스터에만 약 600조원이 투입된다. 이외에도 차세대 메모리 생산거점인 충북 청주 ‘M15X’와 후공정 생산시설인 ‘P&T7’에 39조원, 미국 인디애나 패키징 공장 투자에 5조원이 필요하다. 영업이익이나 국내 금융권 대출만으로 감당하기엔 한계가 있다.



SK하이닉스는 투자 재원을 마련하기 위해 미국 증시 상장도 공식화했다. SK하이닉스는 이날 미국 ADR 상장을 위한 공모 등록신청서를 미국 증권거래위원회에 비공개 제출했다고 공시했다.



전 세계 1위 반도체 파운드리(위탁생산) 기업인 대만 TSMC와 네덜란드 반도체 장비 기업 ASML도 ADR 형태로 미 증시에 상장돼 있다. 시장에서는 SK하이닉스의 ADR 상장 규모를 10조∼15조원으로 예상한다.



최태원 SK그룹 회장은 지난 16일(현지시간) 엔비디아 개발자 콘퍼런스 ‘GTC 2026’에서 “ADR 상장이 결정된다면 국내뿐 아니라 글로벌 주주들과 접점을 넓혀 글로벌 기업으로 거듭나는 계기가 될 것”이라고 밝혔다.

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