‘균주번호’ 부여… 프로바이오틱스 차별화 [사회공헌 특집]

hy가 프로바이오틱스 유산균 선택의 새로운 기준으로 ‘균주번호’를 제시했다. hy 제공

hy가 프로바이오틱스 유산균 선택의 새로운 기준으로 ‘균주번호(Strain Number)’를 제시하고 관련 캠페인을 진행한다. 균주번호는 프로바이오틱스 균주의 고유 식별 체계다. 같은 종이라도 균주에 따라 기능과 특성이 다르다.



hy는 자체 연구진이 균주를 발굴하고 안전성과 기능성을 검증한 뒤 기준에 맞춰 고유번호를 붙이고 있다. 1995년 유산균 국산화에 성공한 뒤, 균주번호 ‘HY8001’을 부여한 이래로 현재 99종의 자체 균주번호를 보유하고 있다.



최근 상용화를 마친 ‘HY7017’은 식품의약품안전처로부터 면역 기능 증진에 도움을 줄 수 있는 개별인정형 기능성 원료로 인정받았다. 개별인정형 원료는 기능성과 안전성이 검증된 원료만 인정받는다. 인증을 획득한 회사는 일정 기간 해당 원료에 대한 독점 사용이 보장된다. 이번 인증으로 hy가 보유한 개별인정형 원료는 9종으로 늘었다. hy는 해당 균주를 자사 제품 ‘엠프로 면역’에 적용 중이며 관련 사항을 상품 정보에 명확히 표기하고 있다.



hy는 제품 패키지마다 균주번호 QR코드 로고를 적용해 시인성을 높였다. 소비자는 QR코드를 스캔해 균주별 차별성과 연구 현황 자료를 바로 확인할 수 있다. 관련 정보는 hy공식 홈페이지에서도 확인 가능하다.



김일곤 hy FM마케팅 부문장은 “프로바이오틱스 균주는 각각 효과가 다르기 때문에 이를 선택할 때는 기능성과 안정성이 공개된 균주번호를 확인해야 한다”며 “균주번호를 통해 hy만의 기술력과 차별성을 소비자들에게 적극적으로 알리겠다”고 말했다.

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