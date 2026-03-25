현역 의원 지지 선언에 불붙은 민주당 충남도지사 경선 충돌 [6·3의 선택]

문진석 국회의원의 충남도지사 선거 불출마 선언과 양승조 전 충남지사 지지 표명을 둘러싸고 더불어민주당 내 갈등이 불거지고 있다.

문 의원이 불출마와 동시에 특정 후보 지지를 공개적으로 밝히자, 박수현 충남도지사 예비후보 측은 “당내 선거 중립 의무 위반”이라며 강하게 반발했다.

문진석 국회의원.

박수현 캠프 선거대책본부장인 박정현 전 부여군수는 24일 두 차례 입장문과 SNS를 통해 “현직 국회의원이 당내 선거에서 특정 후보를 지지하거나 후원회장을 맡는 것은 당헌·당규 위반”이라며 “지지 선언 철회와 후원회장 사퇴, 당원과 도민에 대한 사과”를 촉구했다.

앞서 양 후보 측은 이날 보도자료를 통해 문진석(천안갑) 의원을 비롯해 이재관(천안을)·복기왕(아산갑) 의원은 양승조 예비후보의 공동 후원회장을 맡기로 했다고 밝혔다. 그러면서 “충남 최대 표밭인 천안·아산 지역 조직 결집이 본격화됐다”고 자평했다.

문 의원은 같은 날 페이스북을 통해 “이재명 정부의 성공을 뒷받침할 ‘일등 충남’을 만들기 위해 도지사 출마를 깊이 고민했다”면서도 “더 많은 준비와 단련이 필요하다고 판단해 이번 선거에는 출마하지 않기로 했다”고 밝혔다. 이어 “양승조 전 지사를 깊이 존경한다”며 “그간 저에게 보내준 응원을 양 전 지사에게 보내달라”고 지지 의사를 공개했다.

박정현 전 부여군수

이에 대해 박수현 캠프 박정현 본부장은 “중앙당 후보자 적격 심사를 거친 공식 경선 후보는 나소열, 박수현, 박정현, 양승조 후보”라며 “문 의원은 공식 후보가 아닌 만큼 뒤늦은 불출마 선언과 지지 표명은 당원과 도민에게 혼란을 줄 수 있다”고 지적했다. 또 “국회의원 신분으로 당내 선거 중립 의무를 저버리면 당헌·당규의 권위가 흔들릴 수 있다”며 중앙당 선관위의 엄중한 조치를 요구했다.

3인의 국회의원이 양승조 후보 후원회장에 이름을 올린 것은 자처가 아닌, 양 후보측의 요청에 이은 수락형태로 진행된 것으로 전해졌다. 현역 의원들의 공동후원회장 수락 직후 박수현 캠프의 문제 제기에 따라 중앙당은 현역 의원의 후원회장 참여 제한이 맞다고 답했고, 결국 3인은 공동후원회장직에서 사퇴했다.

양 후보 입장에서는 ‘조직 결집 효과’를 선점했지만 동시에 ‘경선 중립 위반 논란’이라는 부담도 떠안게 된 상황이다.

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