부산·서울·인천교육청, AI 서술·논술형 평가지원시스템 공동운영

부산시교육청은 26일 오후 부산에서 서울·인천시교육청과 인공지능(AI) 서술·논술형 평가지원시스템(채움AI) 공동 운영을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

부산교육청은 이번 협약으로 모든 학생이 공정하게 평가받을 수 있는 환경을 제공하고, 교사가 교육 본연의 역할에 집중할 수 있는 미래형 평가 체제로의 전환을 도모한다는 계획이다.

부산교육청은 26일 서울·인천교육청과 인공지능(AI) 서술·논술형 평가지원시스템(채움AI) 공동 운영을 위한 업무협약을 체결했다. 부산교육청 제공

협약에 따라 3개 교육청은 △AI 채점 시스템 운영을 통한 데이터 구축 및 채점 결과 처리 체계 마련 △서·논술형 문항 공동 개발 및 검토 △서·논술형 평가 교원 연수 운영을 위한 협의체를 구성할 예정이다.

AI 서·논술형 평가지원시스템은 서·논술형 평가의 자동 채점을 지원해 주는 도구로, 범용 모델이 아닌 서·논술형 문항 채점 전용 모델을 자체 개발해 채점의 정확성과 일관성이 높고 교과별로 맞춤 채점 및 피드백을 제공하는 강점이 있다. 이번 협력을 통해 시스템을 더욱 정교화하고, 시·도 간 통일된 기준을 마련할 계획이다.

김석준 교육감은 “이번 협약은 창의적 사고와 문제해결력 신장을 위한 미래형 인재 교육의 발판이 될 것”이라며 “학생들의 창의적 사고력 신장과 평가에 더욱 집중할 수 있는 환경을 조성하기 위해 다양한 지원을 이어가겠다”고 말했다.

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