코스피, 종전 기대 재부각에 5600선 회복…기관 2.3조 순매수

코스피는 25일 미국과 이란의 종전 기대감 재부각에 상승 마감했다.

이날 코스피는 전장보다 88.29포인트(1.59%) 오른 5,642.21로 거래를 마감했다.

25일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피 지수 등이 표시되고 있다. 연합뉴스

지수는 전장 대비 126.41포인트(2.28%) 오른 5,680.33으로 출발한 이후 상승 폭을 확대하며 장 중 5,740.97까지 올랐다.

그러나 여전한 전쟁 불확실성에 오름세가 둔화하며 5,600대에서 장을 마쳤다.

지수를 지탱한 것은 기관의 매수세였다. 기관은 유가증권시장에서 2조3천212억원 순매수했다.

반면 개인과 외국인은 각각 1조3천349억원, 1조2천900억원 순매도했다.

개장 직후 외국인은 오랜만에 '사자'에 나섰으나 이후 '팔자'로 돌아섰다.

다만 외국인은 코스피200 선물 시장에서는 1조7천260억원 매수 우위였다.

코스피는 종전 협상에 대한 기대감을 높이는 도널드 트럼프 미국 대통령의 발언에 상승 출발했다.

트럼프 대통령은 한국 증시가 열리기 전 "그들(이란)이 우리에게 선물을 줬고 오늘 도착했다. 막대한 금액의 가치가 있는 아주 큰 선물"이라면서 "핵에 대한 것은 아니고 석유·가스에 관련된 것"이라고 주장했다.

그는 선물에 대한 더 구체적인 언급은 하지 않았지만, 이란과의 협상에 상당한 진척이 있다는 인상을 줄 법한 발언으로 해석됐다.

그러나 전쟁 양측 간 군사적 공방이 계속되면서 전쟁 불확실성도 같이 커져 코스피의 상승 폭은 축소됐다.

25일 인천국제공항 2터미널 환전소에서 달러, 엔화 등 환율 정보가 나오고 있다.

이 영향에 원/달러 환율도 반등했다.

이날 오후 3시 30분 기준 서울 외환시장에서 달러 대비 원화 환율은 전 거래일보다 4.5원 상승한 1,499.7원을 나타냈다.

이경민·정해창 대신증권 연구원은 "트럼프 행정부의 완화적 발언과 달리 실제로 취해지는 행동은 여전히 불확실성으로 잔존하고 있다"며 "트럼프 대통령은 82공수사단 1천 명의 중동 투입을 승인했고 (이들의) 수일 내 배치 가능성이 제기되면서 국내 증시는 장 중 상승 폭을 축소했다"고 전했다.

이에 유가증권시장에서 시가총액 상위 종목의 희비가 엇갈렸다.

미국 주식예탁증서(ADR) 상장을 추진 중인 SK하이닉스(0.91%)를 비롯해 현대차(1.83%)와 LG에너지솔루션(0.38%) 등은 올랐으나 삼성전자(-0.37%)는 내렸다.

업종별로는 증권(6.85%), 의료·정밀기기(5.35%), 건설(3.60%) 등은 올랐고 전기·가스(-0.51%), 비금속(-0.12%)은 내렸다.

코스닥 지수는 전장보다 38.11포인트(3.40%) 오른 1,159.55에 장을 마쳤다.

지수는 전장 대비 11.87포인트(1.06%) 오른 1,133.31로 개장해 오름세를 키웠다.

코스닥 시장에서 외국인과 기관이 각각 3천770억원, 123억원 순매수한 데 반해 개인은 3천813억원 순매도했다.

25일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 전광판에 종가가 표시되고 있다.

시가총액 1위 삼천당제약[000250]은 19.12% 상승하며 111만5천원에 거래를 마쳤다.

코스닥 시장에서 종가 기준 '황제주'가 등장한 것은 지난 2023년 9월 8일 에코프로 이후 약 2년 7개월 만이다.

이 밖에 시가총액 상위주 가운데 에코프로(1.54%), 에코프로비엠(5.18%), 알테오젠(0.84%) 등은 올랐고, 에이비엘바이오(-0.35%), 펩트론(-3.21%) 등은 내렸다.

이날 유가증권시장과 코스닥시장의 거래대금은 각각 24조6천150억원, 13조8천980억원으로 집계됐다.

대체거래소 넥스트레이드의 프리마켓과 메인마켓의 거래대금은 총 15조6천269억원이다.

<연합>

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