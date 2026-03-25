정동영 통일장관 “남북관계든 한조관계든 함께 공동 이익 창출 희망”

정동영 통일부 장관은 25일 “남북관계든 한국·조선, 즉 한조관계든, 서로에게 이익이 되고 국가발전에 기여하는 새로운 관계 설정을 통해 남과 북이 함께 공동이익을 창출해 나가길 희망한다”고 강조했다. “남측에도 북측에도, 대한민국에도 조선민주주의인민공화국에도 과거가 아닌 미래를 향한 책임 있는 결단과 용기 있는 방향 전환이 필요하다”면서다. 조선민주주의인민공화국은 북한의 공식 국호다.

정동영 통일부 장관은 25일 2026 통일부 통일연구원 공동학술회의 개회사에서 “통일보다 평화 공존 그 자체를 정책 중심에 두고 한반도 정책의 패러다임을 재설계해야 할 시점”이라고 말했다. 통일부 제공

정 장관은 이날 서울플라자호텔에서 열린 ‘적대의 종식과 한반도 정책의 패러다임 전환’ 주제 통일부·통일연구원 공동학술회의 개회식에서 “서로를 무시하고 배척하는 것과 서로를 인정하고 존중하는 것이 서로에게 이익”이라며 “앞으로 미·중 정상회담 계기 도널드 트럼프 대통령의 방중이 북측에게는 조선민주주의인민공화국의 주권적 권리와 안전 이익 발전권을 논의하는 좋은 기회가 될 수 있기를 바란다”고 기대했다.

정 장관은 북한의 적대적 두 국가론이라는 구조적 변동을 기회로 전환하기 위해선 한반도 정책 패러다임을 바꿔야 한다는 견해를 밝혔다. 그는 “평화는 그 무엇을 위한 수단이 아니라 평화적 공존 그 자체가 목표”라며 “적대와 대결을 청산해 싸울 필요 없는 평화적 공존 관계를 만들어야 하고, 그곳에 남과 북의 국익이 겹치는 공간이 있을 것”이라고 설명했다. 이어 “그 중에서도 북·미 적대관계 해소가 본질”이라며 “정부는 자기 중심성을 갖고 북·미 대화의 본질을 살리기 위해 페이스 메이커로서의 역할과 함께 한반도 문제의 당사자로서의 역할을 다해 나갈 것”이라고 다짐했다.

북한은 남북관계를 ‘적대적 두 국가 관계’로 선언한 후, 기존의 ‘북남관계’ 대신 ‘조한관계’라는 표현을 사용하고 있다. 정 장관이 조선민주주의인민공화국, 한조관계 등을 언급한 것은 북한에 상호 존중 자세를 보여 경색 국면을 타개하려는 의지를 보인 것으로 풀이된다.

조선중앙통신 등에 따르면 북한은 지난 23, 24일 이틀에 걸쳐 열린 최고인민회의에서 ‘조선민주주의인민공화국 사회주의 헌법’이라는 명칭을 ‘조선민주주의인민공화국 헌법’으로 개정했다. 이는 그간 유지해 온 사회주의 체제로서의 정체성보다는, 국제사회 내 일반적인 ‘국가’로서의 존재감을 부각해 독자적인 노선을 걷겠다는 행보란 분석이 나왔다.

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