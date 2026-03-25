“BTS 공연 때 휘발유 생수병 던진다” 협박한 50대 구속 송치

지난 21일 방탄소년단(BTS)의 광화문 컴백공연을 두고 한 50대 남성이 협박 댓글을 게시했다가 검거돼 구속 상태로 검찰에 넘어갔다.

그룹 방탄소년단(BTS)이 21일 서울 광화문 광장에서 정규 5집 '아리랑'(ARIRANG) 발매를 기념해 무료 공연 'BTS 컴백 라이브 : 아리랑'을 열고 있다. 사진공동취재단

서울경찰청은 지난 19일 BTS 광화문 공연과 관련해 인스타그램에 올라온 ‘BTS 광화문 공연 교통통제 정보’ 게시글에 협박 댓글을 단 피의자 A씨를 25일 구속 송치했다고 밝혔다. A씨는 ‘생수병에 휘발유 넣어서 투척한다’는 댓글을 작성했다. 서울도봉경찰서는 해당 글에 대해 112 신고접수를 받고 약 5시간 만에 그를 긴급체포했다.

피의자는 “단순히 관심을 끌기 위한 의도였다. 실제 실행의도는 없었다”는 취지로 진술한것으로 알려졌다. 하지만 경찰은 시민 불안감을 조성하고, 사회 안전망을 교란하는 중대범위 행위라고 밝혔다. 경찰은 이후 사안의 중대성을 고려해 구속영장을 신청했고, 법원이 21일 이를 발부했다.

서울경찰청은 “서울청은 공중협박 범죄에 대해 수사부장을 팀장으로 하는 ‘공중∙주요인사 협박등 대응 TF’를 지난해 11월 편성했다. 전담 수사팀을 중심으로 집중수사 및 무관용 수사원칙 아래 엄정 대응하고 있다”며 “모든 공중협박 건에 대해 손해배상 청구 등 민사상 책임을 묻고 있다”고 알렸다. 서울경찰청은 현재 공중협박 사건 총 11건에 대해 손해배상 청구절차를 진행 중이다.

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