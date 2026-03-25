한·중 자동차기자협회, e-모빌리티협의회와 글로벌 협력 나선다

한국자동차기자협회가 중국자동차기자협회, 세계e-모빌리티협의회(GEAN)와 25일 제주 신화월드에서 글로벌 e-모빌리티 산업 발전과 교류 확대를 위한 상호 협력 업무협약(MOU)을 체결했다.

이번 협약은 친환경 e-모빌리티 산업의 지속가능한 발전과 국제 협력 강화를 목표로 3개 기관 간 전략적 파트너십을 구축하기 위해 마련됐다.

25일 제주 신화월드에서 열린 ‘글로벌 e-모빌리티 산업 발전과 교류 확대를 위한 상호 협력 업무협약식’에서 류종은 한국자동차기자협회 회장(오른쪽)과 조몽선 중국자동차기자협회 부비서장(가운데), 김대환 세계e-모빌리티협의회 회장이 기념사진을 찍고 있다. 한국자동차기자협회 제공

각 기관은 협약에 따라 무탄소 기술과 친환경 에너지 확산을 위한 정보 교류 및 공동 활동을 추진하고, 정례 포럼과 비즈니스 네트워킹 행사 개최를 통해 글로벌 협력 기반을 강화해 나갈 예정이다.

또 국제 e-모빌리티 엑스포의 사전 홍보와 전시·콘퍼런스 대외 홍보에 협력하면서 주요 성과와 정보를 공유하고 각 기관이 주최하는 행사에 상호 초청하는 등 실질적인 협력 체계를 구축하기로 했다.

이번 협약의 유효기간은 3년이며 별도 해지 통보가 없는 경우 자동 연장된다.

류종은 한국자동차기자협회 회장은 “이번 협약은 e-모빌리티 산업을 둘러싼 글로벌 협력의 흐름 속에서 언론과 산업, 국제기구가 함께 역할을 확대해 나가는 계기가 될 것”이라며 “국제 엑스포와 다양한 교류 프로그램을 통해 산업의 미래 의제를 선도적으로 발굴해 나가길 희망한다”고 말했다.

조몽선(曹梦婵) 중국자동차기자협회 부비서장은 “중국과 한국은 물론 글로벌 자동차 산업이 전동화 전환의 중요한 시점에 있는만큼 지식 공유와 협력 네트워크 구축이 더욱 중요해지고 있다”며 “이번 협약을 통해 양국 간 교류를 넘어 국제적 협력 플랫폼을 확대해 나가길 기대한다”고 했다.

김대환 세계e-모빌리티협의회 회장은 “각국 기관과 산업계, 언론을 연결하는 글로벌 허브로서 역할을 강화해 나갈 것”이라며 “정례 포럼과 엑스포를 중심으로 실질적인 협력 프로젝트를 발굴하고, 지속가능한 e-모빌리티 생태계 조성에 기여하겠다”고 강조했다.

한국자동차기자협회는 국내 주요 일간지, 방송, 통신사, 온라인, 전문지 등 60개 매체를 회원사로 두고 있으며 회원사 소속 기자 200여 명이 활동하고 있다. 1986년 설립된 중국자동차기자협회는 신문·방송·인터넷 등 200여개 회원사를 기반으로 자동차 언론을 연결하는 전국적 네트워크를 구축하고 있다.

세계e-모빌리티협의회는 미국·일본을 비롯해 필리핀·인도네시아·베트남 등 아세안 각국의 전기차협의회와 르노 닛산, BYD 등 30여개국 80여개 협회·단체, 국제기구 및 글로벌 기업이 회원사로 활동하고 있다.

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