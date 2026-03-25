‘곽튜브’ 곽준빈, ‘아들’ 득남…“새로운 시작 맞았다”

여행 콘텐츠로 큰 인기를 얻고 있는 ‘곽튜브’ 곽준빈이 최근 득남 소식을 알리며 한 아이의 아버지가 됐다.

소속사 SM C&C는 24일 “소속 아티스트 곽준빈 씨가 소중한 아들을 맞이하게 됐다”고 공식 입장을 밝혔다. 이어 “산모와 아이 모두 건강한 상태이다”며 “가족들의 축하 속에서 안정을 취하고 있다”고 전했다.

‘곽튜브’ 곽준빈이 최근 득남 소식을 알리며 한 아이의 아버지가 됐다. 사진은 곽준빈 사회관계망서비스(SNS)에 게재된 사진 중 하나. 곽준빈 사회관계망서비스(SNS)

또한 부모가 된 곽준빈에게 응원과 격려를 부탁했다. 소속사는 “한 아이의 아버지로서 새로운 출발을 하게 된 곽준빈에게 앞으로도 따뜻한 응원 부탁드린다”고 말했다.

곽준빈도 같은 날 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 직접 소식을 공유했다. 그는 갓난아이와 함께 찍은 사진을 게재했다. 게시글에 그는 “따뜻한 봄에 아빠가 됐다”며 “(아이는) 엄마를 많이 닮은 것 같다. 더 열심히 살겠다”고 소감을 밝혔다. 마무리로 감사 인사도 남기며 기쁜 마음을 드러냈다.

댓글에는 소식을 접한 누리꾼들의 축하도 이어졌다. 배우 이시언은 “준빈아 너무 축하해”라고 축하 인사를 건넸고, 김기방 역시 “아이고, 준빈아 축하해”라고 글을 남겼다.

‘곽튜브’ 곽준빈이 최근 득남 소식을 알리며 한 아이의 아버지가 됐다. 사진은 곽준빈 사회관계망서비스(SNS)에 게재된 사진 중 하나. 곽준빈 사회관계망서비스(SNS)

앞서 그는 지난해 9월 비연예인 연인과의 결혼과 함께 임신 소식을 동시에 전했다. 이후 같은 해 10월 결혼식을 올리며 가정을 꾸렸고, 약 반년 만에 첫 아이를 품에 안게 됐다.

한편 곽준빈은 ‘곽튜브’라는 채널명으로 여행 콘텐츠를 제작하고 있다. 25일 13시 30분 기준 구독자는 215만 명을 돌파했다.

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