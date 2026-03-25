靑 "비서실장 중심 비상경제상황실…총리의 비상경제본부와 호흡"

청와대는 25일 "강훈식 비서실장이 중심이 되는 비상경제상황실을 설치, 중동 정세에 따른 국내외 상황을 더욱 엄중하게 관리해 나가겠다"고 밝혔다.



홍익표 청와대 정무수석은 이날 브리핑에서 이같이 전한 뒤 구체적인 상황실 운영 계획을 소개했다.

홍익표 정무수석이 25일 청와대 춘추관에서 청와대 비상경제상황실 구성 관련 브리핑을 하고 있다. 연합뉴스

우선 강 실장이 비상경제상황실장으로 조직을 이끌게 됐으며 위성락 국가안보실장과 김용범 정책실장이 부실장을 맡기로 했다.



또 홍 수석이 총괄간사 역할을, 김정우 국정상황실장이 실무간사 역할을 한다.



상황실 아래에는 거시경제 물가 대응반, 에너지 수급반, 금융 안정반, 민생 복지반, 해외 상황 관리반 등 5개의 실무대응반을 운영하기로 했고, 각 대응반은 청와대 수석비서관급 참모가 반장을 맡아 지휘한다.



해당 실무대응반의 활동은 매일 아침 청와대 현안점검회의에 보고될 예정이라고 홍 수석은 설명했다.



이에 앞서 정부도 김민석 국무총리를 본부장으로 하는 비상경제본부 가동 계획을 밝힌 바 있다.



홍 수석은 "청와대 비상경제상황실은 정부의 비상경제본부와 호흡을 맞춰가며 운영해 나갈 것"이라고 전했다.



그러면서 "중동 상황이 어떻게 흘러갈지 지금으로선 판단하기 어렵다. 정부는 (전쟁 여파가) 최소 3개월, 길게는 6개월 정도까지 미칠 수 있다는 점을 염두에 두고 다양한 시나리오별 대응 방안을 준비 중"이라고 말했다.



이어 "특히 원유를 중심으로 한 에너지 수급 동향이 정상화되기 전까지는 4개월가량의 시간이 필요하다는 평가도 나온다"며 "청와대와 정부는 국민 피해 최소화에 최선을 다하고 있다. 정부를 믿고 위기를 극복하는 데 힘을 모아달라"고 당부했다.

<연합>

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