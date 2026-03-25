출퇴근 시간 서울 지하철 승객 100명 중 8명은 '무임 혜택' 어르신

출퇴근 시간대 서울 지하철 이용객 100명 가운데 8명은 무임승차 혜택을 받는 65세 이상인 것으로 확인됐다.

25일 서울교통공사에 따르면 지난해 서울 지하철 1∼8호선 승하차 인원 가운데 출퇴근 시간대(오전 7∼9시, 오후 6∼8시) 65세 이상 무임승차 이용객은 8519만2978명이었다. 작년 한 해 출퇴근 시간대 승하차 인원은 모두 10억3051만9269명으로 65세 이상 비율이 8.3%인 셈이다.

지하철 1호선 종로5가역 승강장 입구 모습. 연합뉴스

시간대별로는 오전 7∼8시에 65세 이상 무임승차 이용객 비율이 9.7%로 가장 높았고 오후 7∼8시가 8.5%였다. 이어 오전 8∼9시 7.9%, 오후 6∼7시 7.7%로 나타났다. 하루를 통틀어 65세 이상 무임승차 이용객 비율이 가장 높은 시간대는 오전 6시 이전으로 31.1%에 달했다. 오전 11시에서 12시 사이가 25.8%로 뒤를 이었다. 자정 이후는 가장 낮은 2.4%에 그쳤다.

앞서 이재명 대통령은 지난 24일 국무회의에서 중동 사태 장기화에 대비한 대중교통 이용 권장 방침과 관련해 “출퇴근 시간에 집중도가 너무 높으면 괴롭지 않겠느냐”며 “(노령층의) 무료 이용을 출퇴근 피크 시간에 한두 시간만 제한하는 (것은 어떠냐)”고 말했다. 다만 “노인이라도 출퇴근하는 분도 계셔서 구분하기 쉽지는 않을 것 같은데, 그냥 놀러 가는 사람은 제한하는 것도 한번 연구해보시라”며 “이럴 때 분산시킬 방법을 한번 연구해보자”고 제안했다.

이에 기후에너지환경부, 행정안전부, 보건복지부 등 유관 부처는 관련 방안을 논의하기로 했다.

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