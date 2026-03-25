인천항만공사, 문광부·국어원 ‘공문서 평가’ 최고등급 획득

인천항만공사(IPA)가 쉽고 바른 우리말 사용 촉진에 앞장서고 있다. 공사는 문화체육관광부·국립국어원이 시행한 ‘2025년 공공기관 등 공문서(보도자료) 평가’에서 최고인 ‘우수’ 등급을 획득했다고 25일 밝혔다.

두 기관은 해마다 공공기관과 시도교육청의 보도자료 평가 뒤 그 결과를 발표한다. 지난해 평가대상은 전국 17개 시·도 교육청과 331개 공공기관 등 모두 348개 기관이었다. 평가 결과, 해양수산부 산하 14개 기타공공기관 중 인천항만공사를 비롯한 총 5곳이 우수 등급을 받았다.

공사는 이해하기 쉬운 용어와 바른 우리말을 사용하도록 보도자료 작성법 등 내부 교육에 나서고 있다. 또 매월 공공언어 바르고 쉽게 쓰기 자료를 사내 게시하며 어문 규정을 준수 중이다. 국민 소통의 정확성을 높이기 위해 지속적으로 노력해 왔다.

윤상영 IPA 홍보실장은 “공공기관으로 국민이 이해하기 쉬운 언어를 사용하는 것은 당연한 책무”라며 “앞으로도 국민의 알 권리를 보장하면서 신뢰할 수 있도록 우리말 사용 문화를 선도해 나가겠다”고 말했다.

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