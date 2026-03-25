정부, 중동 비상대응체계 가동한다…靑 비상경제상황실도 운영

정부가 중동발 위기에 선제적으로 대응하기 위해 비상대응체계를 가동한다. 이재명 대통령 주재로 비상경제점검회의를 열고, 청와대 내 비상경제상황실도 별도로 가동한다.
김민석 국무총리는 25일 정부서울청사에서 브리핑을 갖고 “정부는 비상한 상황에 맞춰 비상하게 대응하겠다”며 이같이 밝혔다.
최고 컨트롤타워는 이 대통령 주재 비상경제점검회의다. 이를 뒷받침하기 위해 기존 경제부총리 주재 비상경제장관회의를 국무총리를 본부장으로 하는 비상경제본부로 격상, 확대 개편했다. 구윤철 경제부총리는 “대통령 주재 (회의)에서 전체 큰 그림을 그리고, 그걸 실행하기 위해 내각에서 본부를 운영한다”며 “촘촘하게 구조를 짜서 어느 한 군데라도 누수가 생기지 않도록 했다”고 설명했다.
경제부총리는 비상경제본부의 부본부장을 맡아 실무대응반을 총괄한다. 거시경제·물가대응(경제부총리), 에너지수급(산업부장관), 금융안정(금융위원장), 민생복지(복지부장관), 해외상황관리(외교부장관) 5개 분야로 세분화했다. 비상경제본부회의는 당분간 주 2회 열린다.
김 총리는 “위기 대응은 타이밍이 생명”이라며 “민생 방어와 경기 안정을 위한 추경은 선택이 아닌 필수다. 추경의 신속한 처리와 집행에 초당적 협력을 당부드린다”고 강조했다. 전 국민을 향해서도 “대중교통 이용, 생활 절전 등 에너지 절약 운동에 자발적으로 동참해 주시기를 간곡히 부탁드리며 정부의 대응체계를 믿고 정상적인 경제 활동에 전념해 달라”고 당부했다.
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