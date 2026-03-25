“청년 일자리 협력체계로 취업 기반 강화”… 익산시, 고용부·원광대와 ‘맞손’

전북 익산시가 청년 취업 확대와 기업 인력난 해소를 위해 정부, 대학과 손잡고 일자리 협력체계를 본격 가동한다.

익산시는 24일 시청에서 고용노동부 익산지청, 원광대학교와 함께 ‘청년고용 미래 성장 지원 강화를 위한 업무협약(MOU)’을 체결했다.

박성태 원광대학교 총장과 정헌율 익산시장, 고병곤 고용노동부 익산지청(왼쪽부터)이 24일 익산시청에서 ‘청년고용 미래 성장 지원 강화를 위한 업무협약(MOU)’을 체결하고 있다. 익산시 제공

이번 협약은 지역 청년의 취업 기회를 확대하고 직무 역량을 강화해 청년이 지역에 안정적으로 정착할 수 있는 지속 가능한 일자리 생태계를 조성하기 위해 마련됐다.

협약에 따라 세 기관은 △청년 취업 지원 프로그램 공동 운영 △기업 취업 연계 및 채용 매칭 △직무 역량 강화 프로그램 협력 △청년 고용정책 홍보 등 다양한 분야에서 협력을 강화한다.

익산시는 취·창업 지원사업과 기업 발굴, 일자리 연계를 통해 청년들의 취업 기회를 넓히고 지역 정착 기반을 강화할 계획이다. 고용노동부 익산지청은 국민취업지원제도와 직업훈련 등 고용서비스를 제공하고, 기업의 청년 채용 활성화를 지원한다. 원광대학교는 취업교육과 진로 프로그램 운영, 기업 연계 확대를 통해 산업 수요 맞춤형 인재 양성에 나선다.

세 기관은 이번 협약이 청년 일자리 창출과 함께 지역 기업의 인력난 해소에도 기여할 것으로 기대한다.

익산시 관계자는 “이번 협약은 청년에게 더 많은 기회를 제공하고 기업의 인력 수요를 연결하는 출발점”이라며 “앞으로도 관계 기관과 협력을 강화해 청년이 지역에서 성장할 수 있는 일자리 환경을 조성할 계획”이라고 밝혔다.

고병곤 고용노동부 익산지청장은 “청년 고용 문제 해결을 위해서는 정부와 지자체, 대학 간 협력이 필수적”이라며 “청년과 기업을 연결하는 다양한 사업을 통해 지역 정착을 적극 지원할 방침”이라고 말했다.

박성태 원광대학교 총장은 “대학에서 쌓은 역량이 지역 산업 현장으로 이어지는 선순환 구조를 만드는 것이 중요하다”며 “지역 인재가 지역에서 성장할 수 있도록 적극 협력할 것”이라고 강조했다.

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