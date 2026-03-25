탑, '그래미 어워드' 거장 엔지니어와 '오징어 게임' 감독까지 손잡았다

탑(T.O.P)이 4월 3일 컴백을 앞두고 세계적인 거장들과 협업해 음반을 준비했다는 소식을 전했다. 탑스팟픽쳐스 제공

가수 탑(T.O.P)이 4월 3일 첫 정규앨범 컴백을 앞두고 세계적인 거장들과 협업해 음반을 준비했다는 소식을 전했다.

탑은 첫 번째 솔로 정규앨범 ‘다중관점 (ANOTHER DIMENSION)’을 발매하고 본격적인 컴백 활동에 나섰다.

특히 이번 앨범에는 카니예 웨스트(Kanye West), 위켄드(The Weeknd) 등 글로벌 팝 아이콘들과 작업해온 엔지니어 일코(IRKO)가 전곡 사운드 디자인 및 믹싱을 맡았다. 미국 ‘그래미 어워드’에서 다수 수상을 거머쥔 그는 음악적 완성도를 최고조로 끌어올리며 독보적인 사운드 퀄리티를 완성시켰다.

미국 '그래미 어워드'에서 다수 수상을 거머쥔 일코(IRKO). 일코 아티스트 제공

또 앨범 전 트랙에 도입된 ‘돌비 애트모스(Dolby Atmos)’ 믹싱은 밀도 높은 공간감을 구현해 리스너에게 최상의 몰입감을 선사할 예정이다. 거장의 정교한 감각이 더해진 탑의 신보는 ‘눈과 귀로 경험하는 다차원의 예술’이라는 새로운 사운드 패러다임을 제시할 것으로 보여 기대감을 더했다.

앞서, 탑의 정규앨범에는 미국의 전설적인 레이아웃 미술가이자 살아있는 거장 화가 ‘에드 루샤(Ed Ruscha)’를 비롯해 글로벌 신드롬을 일으킨 넷플릭스 시리즈 ‘오징어 게임’의 채경선 미술감독이 앨범의 전반적인 디자인과 뮤직비디오 미술 총괄로 참여했다고 밝히며 화제를 모으기도 했다.

탑의 첫 정규 앨범 '다중관점'은 예약 판매가 진행 중이다. 탑스팟픽쳐스 제공

데뷔 20주년을 맞이해 아티스트로서의 음악적 내공을 담아 선보이는 결과물인 만큼, 탑은 세계적인 거장들과 협업해 단순히 듣는 음악을 넘어 리스너들에게 새로운 청각적 미학을 각인시킬 전망이다.

한편, 탑의 첫 정규앨범 ‘다중관점’은 4월 3일 오후 6시 발매되며, 현재 각종 온라인 음반 판매 사이트를 통해 예약 판매가 진행 중이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지