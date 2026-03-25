새벽에 완주 한 초등학교서 화재…감지기 작동해 조기 진화

25일 새벽 전북 완주의 한 초등학교에서 화재가 발생했지만 감지기 작동을 확인한 보안업체 직원의 신속한 대응으로 비교적 신속히 진화됐다.
전북도소방본부에 따르면 이날 오전 2시37분쯤 완주군 삼례읍 A초등교 2층 교실에서 화재가 발생해 20여분 만인 오전 3시쯤 진화됐다.
이 불로 다행히 인명피해는 발생하지 않았으나, 교실 16.5㎡가량이 소실되고 70㎡가 그을렸다. 또 내부 컴퓨터와 프린터, 책상 등 집기류도 불에 타거나 그을림 피해가 나 1000만원 상당(소방서 추산)의 재산 피해가 발생했다.
119가 현장에 도착했을 당시 학교 2층 내부에는 검은 연기가 가득 찬 상태였으며, 3학년 1반 교실에서 최초 발화 지점이 확인됐다.
이번 화재는 보안업체 직원이 감지기 작동을 확인한 뒤 현장에서 연기를 발견하고 신고하면서 신속한 초기 대응이 이뤄졌다. 화재 진압에는 소방과 경찰 등 총 42명이 투입됐으며, 살수차 등 장비 14대가 동원됐다.
소방 당국은 교실 내부에서 전기적 요인에 의해 불이 난 것으로 보고 정확한 화재 원인을 조사 중이다.
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