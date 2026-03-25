“광주 도심 점령한 전남 농산물”…통합 앞두고 ‘직거래 장터’ 열린다

전남도와 광주시가 행정통합을 앞두고 지역 상생을 위한 직거래장터를 연다.

양 지자체는 오는 27일부터 29일까지 사흘간 광주 롯데아울렛 수완점에서 ‘2026 전남·광주 하나되는 직거래장터’를 운영한다고 밝혔다.

전남·광주 하나되는 직거래장터 포스터. 전남도 제공

이번 행사는 광주 도심에서 전남 농특산물을 직거래로 판매해 농가 소득을 높이고, 지역 농산물 소비를 활성화하기 위해 마련됐다. 특히 행정통합 의미를 시민과 공유하는 계기가 될 것으로 기대된다.

직거래장터는 전남·광주 지역 농가와 청년농부 등이 참여하는 30개 부스로 구성되며, 통합 상징성을 담은 기념 포토존도 함께 운영된다. 또 롯데아울렛과 협의를 통해 유통 수수료를 낮춰 참여 농가와 업체의 부담을 줄였다.

장터에서는 전남·광주 대표 농특산물을 비롯해 쌀·가루쌀·우리밀 가공식품, 청년농부 생산 농산물, 전남 농산물 브랜드 ‘상큼애·오매향’ 제품, 농촌융복합산업 인증제품 등 다양한 상품이 판매된다.

이와 함께 ‘전남 10대 브랜드 쌀’ 홍보·판매 행사도 진행된다. 방문객에게 전남 쌀로 지은 밥과 김을 제공하는 시식행사를 통해 품질 경쟁력을 알릴 계획이다.

전남도는 이번 직거래장터를 계기로 여수세계섬박람회 등 주요 행사와 연계한 현장 판매를 확대해 지역 농특산물 판로를 넓혀나갈 방침이다.

박상미 전남도 농식품유통과장은 “직거래장터가 광주와 전남이 하나로 나아가는 상징적 출발점이 되길 바란다”며 “지역 농산물의 경쟁력을 높이고 소비 촉진을 위한 다양한 정책을 지속 추진하겠다”고 말했다.

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