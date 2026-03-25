'아카데미 주제가상' 케데헌 OST, 빌보드 메인차트 역주행 계속

K팝 첫 '아카데미 시상식' 주제가상에 빛나는 글로벌 신드롬 넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스(K-Pop Demon Hunters·케데헌)'가 미국 빌보드 메인 차트에서 역주행을 계속하며 장기집권 중이다.

24일(현지시간) 빌보드에 따르면, '케이팝 데몬 헌터스' 속 가상 걸그룹 '헌트릭스'의 '골든'은 지난 주보다 2계단 상승한 5위를 차지했다.

이재(EJAE)가 15일(현지 시간) 미 캘리포니아주 로스앤젤레스 돌비 극장에서 열린 제98회 아카데미 시상식에서 케이팝 데몬 헌터스(케데헌) OST '골든'으로 최우수 주제가상을 받은 뒤 프레스룸에서 포즈를 취하고 있다.

앞서 '골든'은 해당 차트에서 통산 8주 1위를 차지했다. 이번 주까지 해당 차트엔 39주째 머물렀다.

특히 '골든'은 또한 지난 15일 열린 '제 98회 아카데미 시상식'에서 주제가상을 받은 만큼, 당분간 상승세는 이어질 것으로 보인다.

'케이팝 데몬 헌터스' OST는 이번 주 빌보드 메인 앨범차트 '빌보드 200'에서 지난 주보다 1계단 상승한 10위를 기록했다. 역시 통산 39주째 차트인이다.

신흥 대세 그룹 '피원하모니(P1Harmony)'는 미니 9집 '유니크(UNIQUE)'로 이번 주 '빌보드 200' 4위를 차지했다. 해당 차트 그룹 자체 최고 순위이자 두 번째 빌보드 200 톱 10 진입이다. 앞서 피원하모니는 지난해 첫 영어 앨범 '엑스(EX)'로 '빌보드 200' 9위에 오르며 첫 톱10 진입에 성공했다.

'빌보드200'에 2위로 데뷔한 그룹 '엔하이픈(ENHYPEN)'의 미니 7집 '더 신 : 배니시(THE SIN : VANISH)'는 이번 주 '빌보드 200'에서 18계단을 역주행, 43위를 차지했다. 9주째 해당 차트에 머물고 있다.

'그래미 어워즈' 두 개 부문에 노미네이트되고 시상식에서 무대를 꾸민 하이브(HYBE) 글로벌 걸그룹 '캣츠아이(KATSEYE)'의 두 번째 EP '뷰티풀 카오스(BEAUTIFUL CHAOS)'는 이번 주 '빌보드 200'에서 96위를 차지했다. 38주 연속 차트인이다.

K팝 간판 걸그룹 그룹 '블랙핑크(BLACKPINK)'가 3년5개월 만에 낸 완전체 앨범인 미니 3집 '데드라인'은 이번 주 '빌보드 200'에서 98위를 기록하며 3주 연속 진입했다. 이 음반은 2주 전 해당 차트에 8위로 들어왔다.

한편, 미국 컨트리스타 엘라 랭글리(Ella Langley)의 '추진 텍사스(Choosin' Texas)'가 지난주에 이어 '핫 100' 1위를 지켰다. 통산 4주째 1위다. 영국 출신 팝스타 해리 스타일스(Harry Styles)의 새 앨범인 정규 4집 '키스 올 더 타임. 디스코, 오케이셔널리(Kiss All the Time. Disco, Occasionally.)'는 지난 주에 해당 차트 1위로 데뷔한 데 이어 이번 주에도 정상을 지켰다.

<뉴시스>

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