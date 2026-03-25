김동완, 논란 뒤 고개 숙여 “온전히 내 책임”

사진=뉴시스 제공

그룹 신화의 멤버 겸 배우 김동완이 최근 불거진 각종 논란에 대해 직접 사과했다.

김동완은 24일 자신의 인스타그램을 통해 "최근 일로 마음 불편하셨을 모든 분들께 깊이 사과드린다"며 "저의 언행으로 불편함을 드렸다면 온전히 제 책임이다. 진심으로 반성하며 앞으로는 말과 행동 하나하나에 더 책임감을 갖겠다"고 밝혔다.

그러면서 “앞으로는 말과 행동 하나하나에 더 책임감을 갖겠다”며 “신화 28주년을 축하해줘서 감사하고 더 크고 멋진 무대에 설 수 있도록 책임감 있게 지내겠다”고 덧붙였다.

이번 사과는 최근 폭행 논란에 휩싸인 MC 딩동을 공개 응원하며 불거진 경솔함과 뒤이어 터져 나온 전 매니저의 인성 폭로 및 과거 행적 논란을 의식한 행보로 보인다.

김동완은 전 매니저의 주장에 대해서는 "허위 사실"이라며 법적 대응을 예고하면서도, 팬들과 대중에게 끼친 심려에 대해서는 자세를 낮췄다.

같은 날 서울 강동구 일자산 잔디광장에서 열린 데뷔 28주년 기념 버스킹 현장에선 그는 "획일화된 삶에서 나답게 살아가셨으면 좋겠다"고 말했다.

김동완은 1998년 신화 멤버들과 데뷔했다. 솔로 가수는 물론 드라마, 뮤지컬 등 연기활동도 병행해왔다.

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