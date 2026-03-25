관악 ‘월드 IT쇼’서 6개 혁신 기업 소개

서울 관악구가 창업 지원 전문기관인 관악중소벤처진흥원과 함께 다음달 코엑스에서 개최되는 ‘2026 월드 IT 쇼(WIS 2026)’에 관악S밸리관을 조성하고 우수 정보기술(IT) 기업의 혁신 성장 지원에 나선다.



24일 구에 따르면 과학기술정보통신부가 주최하는 WIS 2026은 국내 최대 규모의 정보통신기술(ICT) 분야 전시회다. 올해 ‘생각을 넘어 행동으로: 인공지능(AI), 현실을 움직이다’를 주제로 개최되는 WIS 2026에는 500여개 기업이 참여하고 약 7만명의 관람객이 방문할 것으로 예상된다.



구는 이번 전시회 B홀에 관악S밸리관을 조성하고 관내 우수 기업의 혁신 기술과 제품을 선보일 예정이다. 앞서 구는 관악S밸리관에 참여할 스타트업을 모집하고 기술적 차별성, 시장성, 전시회 적합성 등에 대한 엄격한 검증 과정을 거쳐 6개 기업을 선발했다.



WIS 2026 관악S밸리관 참가 기업에 선정된 ㈜셀리즈의 유민재 대표는 “관악S밸리의 전폭적인 지원 덕분에 사무실 입주부터 WIS 2026 참가까지 사업 성장을 위한 실용적인 추진력을 얻고 있다”고 말했다.

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