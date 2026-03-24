부산시, ‘글로벌허브도시 부산을 말하다’ 시정보고회 개최

부산시는 24일 오후 부산 동래구 사직실내체육관에서 ‘글로벌허브도시 부산을 말하다’ 시정보고회를 열고, 시민과 직접 소통하며 시정 방향과 정책 추진 상황을 공유했다고 밝혔다.

이날 시정보고회는 시민과 부산 출향 인사 등 5000여명이 참석해 질의응답이 결합된 참여형 소통행사로 진행됐다. 특히 사회 초년생과 청년 예술가, 아이를 키우는 부모 등 다양한 시민이 무대에 올라 일자리, 문화, 육아 환경 등 일상에서 체감한 변화를 중심으로 경험을 공유했다.

박형준 부산시장(오른쪽 두 번째)이 24일 부산 사직체육관에서 열린 ‘글로벌허브도시 부산을 말하다’ 시정보고회에서 부산 출신 배우 변우민(왼쪽 두 번째)과 개그맨 홍록기(오른쪽 첫 번째)와 의견을 나누고 있다. 부산시 제공

청년 대표는 자신의 경험을 토대로 지역 인재 육성과 기업 유치 정책이 취업 기회 확대로 이어지고 있다고 전했으며, 청년 예술가는 문화예술 지원 확대를 통해 창작 활동 기반이 마련되고 있다고 말했다. 또 ‘100인의 아빠단’ 대표는 돌봄 정책과 생활 인프라 확충에 따른 변화를 사례 중심으로 설명하며 육아 환경 개선에 대한 체감을 언급했다.

박 시장은 비전 브리핑을 통해 투자유치, 고용, 관광 등 주요 시정 추진 현황을 설명하고, 최근 도시 여건의 변화와 정책 추진 상황을 함께 공유하면서 부산이 글로벌 허브도시로 나아가고 있다고 보고했다. 또 15분 도시를 비롯한 생활체육 활성화와 대기질 개선 등 시민 생활과 밀접한 분야의 정책 추진 내용을 소개하며, 시민이 일상에서 체감할 수 있는 변화 중심으로 시정을 이어가겠다고 강조했다.

이어 진행된 ‘시민과의 대화’에서는 부산 출신 배우 변우민과 개그맨 홍록기가 참여해 다양한 의견을 나눴다. 이들은 글로벌허브도시 특별법과 세계디자인수도, 출산·양육 등 다양한 주제를 시민 눈높이에서 질문하며 자연스러운 대화를 이끌었다.

행사장에 설치된 메시지 보드를 통해 시민들이 사전에 작성한 질문과 건의사항을 토대로 시민들과 질의응답이 진행돼 시민 생활과 밀접한 다양한 의견이 현장에서 공유됐다. 무대 오른쪽에는 2024년 부산 시민 160만명이 참여해 서명한 ‘부산 글로벌허브도시 특별법’ 서명부 보관함이 마련돼 눈길을 끌었다.

박형준 시장은 “이번 시정보고회는 시민의 목소리를 직접 듣고 현장의 변화와 과제를 함께 확인하는 뜻깊은 자리였다”며 “모든 정책은 시민의 일상에서 비로소 완성된다고 믿으면서 시민들이 삶의 변화를 피부로 체감할 수 있는 정책을 추진하고, 이를 통해 부산이 글로벌 허브도시로 도약하는데 시정 역량을 집중하겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지