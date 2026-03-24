포항해경, 지적장애 조카 살해혐의 외삼촌 긴급체포 [사건수첩]

지적 장애인 조카를 바다에 빠뜨린 뒤 숨지게 한 외삼촌이 해경에 붙잡혔다.

경북 포항해양경찰서는 지적 장애가 있는 조카를 살해한 혐의(살인)로 A씨(60대)를 체포해 구속영장을 신청했다고 24일 밝혔다.

경북 포항해양경찰서. 뉴스1

해경에 따르면 A씨는 22일 밤 경주 한 항∙포구에서 지적 장애가 있는 조카 B씨(30대)와 함께 바다에 들어간 뒤 B씨가 허우적거리는 것을 보고도 구조하지 않아 숨지게 한 혐의를 받고 있다.

그는 당시 혼자 바다에서 빠져나왔다.

A씨는 "약 6년 전부터 B씨와 치매가 있는 어머니를 부양해오던 중 신변을 비관해 범행을 저질렀다"고 해경 조사에서 진술했다.

해경 관계자는 "A씨가 '함께 자살하려고 했다'란 취지로 범행 사실을 시인하고 있다"고 말했다.

이근안 포항해양경찰서장은 “사회적 약자를 대상으로 한 범죄이니만큼 엄정하게 수사할 방침으로 휴대전화 디지털포렌식 및 현장 조사, CCTV 확보 등 추가 수사를 통해 구체적인 범행 동기와 경위 등을 확인할 계획이다”라고 밝혔다.

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