'더 글로리' 박성훈·'D.P.' 구교환…엘리트 집안 이단아들이 증명한 압도적 이름값

법대와 의대, 유명 사진작가와 교육자 집안. 약속된 부의 노선을 뒤로하고 이름 없는 현장을 자처한 이들이 있다. 주어진 환경에 안주하는 대신, 오직 자신의 이름으로 세상을 마주하기 위해 홀로 정면 승부를 택하며 지나온 여정이다. 최근 드라마와 영화계를 휩쓸고 있는 박성훈, 구교환 그리고 미미. 이들이 금수저라는 프레임을 벗고 증명한 이름값의 무게는 결코 가볍지 않다.

안락한 꽃길 대신 무명의 정글을 택한 박성훈, 구교환, 미미. 집안의 후광을 지우고 이름 석 자로 쟁취한 진짜 이름값의 무게. 넷플릭스 ‘더 글로리’ 캡처·영화 ‘꿈의 제인’ 스틸컷·WM엔터테인먼트 제공

■ ‘법대·의대’ 집안 이단아, 박성훈…7년 무명 고시원에서 단련한 실력

박성훈의 성장 배경은 소위 말하는 ‘엘리트 코스’의 집합체다. 가족 대부분이 법대와 의대를 졸업한 엄격한 환경 속에서, 그는 유일하게 예술의 길을 택한 이단아였다. 그는 과거 tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭’에 출연해 “가족들이 다 공부를 잘하는데 나만 못했다. 그래서 가족들 사이에서 ‘돌연변이’라 불렸다”고 담담하게 밝혔다. 안정적인 미래가 보장된 조건을 뒤로하고 그가 마주한 현실은 연극 무대였다.

가족의 도움 없이 연기를 시작한 그는 7년의 시간을 무명으로 보냈다. 당시 그는 보증금 50만원에 월세 20만원짜리 고시원을 전전하며 생활했다. 차비가 없어 대학로까지 한 시간을 넘게 걸어 다니고, 편의점 삼각김밥으로 끼니를 때우면서도 연습실 불이 꺼질 때까지 대본을 놓지 않았다. “배고픈 건 참아도 연기 못 하는 건 못 참겠다”는 당시의 발언은 단순한 다짐이 아닌 생존의 고백이었다.

법대와 의대 가문의 비단길을 뒤로하고 박성훈이 마주한 것은 차가운 연극 무대와 고시원이었다. 넷플릭스 ‘더 글로리’ 캡처

그는 연극 무대 위에서 밑바닥부터 실력을 쌓아 올렸다. 부모의 우려 속에서도 유지해온 연기에 대한 집념은 ‘더 글로리’의 전재준, ‘눈물의 여왕’의 윤은성을 통해 비로소 결과물로 나타났다. 현재 드라마 ‘미혼남녀의 효율적 만남’을 통해 열연 중인 박성훈. 화려한 수트 핏 뒤에 숨겨진 7년의 고시원 생활은 그를 어떤 배역을 맡아도 흔들리지 않는 단단한 배우로 만들었다. 이제 그는 누구의 아들이 아닌 자신의 이름으로 극의 무게를 잡는 대체 불가능한 존재가 됐다.

■ 사진작가 부친의 프레임 벗어난 구교환…독립영화 10년 누빈 ‘본능’

유명 사진작가를 아버지로 둔 구교환 역시 배경에 기대기보다 본능을 믿고 몸을 던졌다. 그는 “내 연기는 아버지가 찍어준 증명사진에서 시작됐다”고 말할 만큼 아버지의 정교한 프레임 안에서 성장했지만, 안락한 보호를 뒤로하고 독립영화 현장을 직접 찾아다녔다. 제작비가 부족한 상황에서도 본가에 손을 내미는 법은 없었다.

그는 스스로 시나리오를 쓰고 연출을 도맡으며 1인 가내수공업식 영화 제작으로 10년을 채웠다. 2008년 영화 ‘아이들’로 데뷔한 이후, ‘꿈의 제인’, ‘메기’ 등 자신만의 색깔이 담긴 필모그래피를 구축했다. 당시 그는 직접 편집기를 돌리고 소품을 구하러 다니며 배우이자 연출가로서의 영역을 동시에 확장했다.

안락한 렌즈 속 보호를 거부하고 거친 독립영화 현장을 스스로 찾아다니며 완성한 ‘구교환’이라는 장르. 영화 ‘꿈의 제인’ 스틸컷

독립영화계에서 입지를 굳힌 시간은 결국 실체적인 결과물로 남았다. 넷플릭스 ‘D.P.’의 한호열과 ‘기생수’를 통해 전 세계에 이름을 알리기까지 그는 단 한 번도 지름길을 택하지 않았다. 화려한 자산이나 부친의 명성보다 그가 직접 발로 뛰며 일군 아티스트로서의 결실은, 그를 어떤 유산보다 독보적인 상징으로 만들었다. 구교환이라는 장르는 안락한 렌즈 밖으로 걸어 나와 현장을 직접 누비며 완성된 인고의 산물이다.

■ ‘교수님 집안’ 막내딸 미미…신원호가 낙점한 ‘생존 지능’

아이돌 그룹 오마이걸 미미의 내력도 대중의 오해와는 결이 다르다. 그간 예능을 통해 보여준 화려한 취향과 여유로운 모습 탓에 유복한 환경에서 자란 금수저라는 시선이 지배적이었다. 하지만 실상은 교육자 가정에서 엄격한 절제력을 익히며 자란 자수성가형 인물에 가깝다. 그에게도 주변의 후광은 없었다.

오마이걸의 긴 무명 시절, 그는 연습실 바닥에서 쪽잠을 자며 다음 기회를 기다렸다. 화려한 무대 뒤에서 기약 없는 데뷔와 컴백을 버텨내며 그는 자신만의 ‘생존 지능’을 단련했다.

그는 “운이 좋았다고요? 저는 제 운을 제가 직접 만들었어요”라고 밝힐 만큼 지독한 시간을 견뎠다. 활동이 없는 시기에도 개인 채널 ‘밈PD’를 직접 운영하며 기획부터 촬영, 밤샘 편집을 반복했다. 남들이 쉴 때 영상 편집 툴을 익히고 콘텐츠를 고민하며 자신만의 캐릭터를 구축한 시간은, 단순한 취미가 아닌 살아남기 위한 처절한 몸부림이었다. 화려한 조명에 취하지 않고 본인만의 방법을 지키며 실력을 닦아온 시간은 결국 거장 제작진의 인정으로 이어졌다.

화려함에 안주하지 않고 본인만의 루틴으로 실력을 단련한 시간은, 결국 ‘배우 미미’라는 독자적인 노선으로 이어졌다. WM엔터테인먼트 제공

최근 신원호 PD의 차기작 ‘응답하라 2002’ 캐스팅 소식은 예능인이 아닌 배우 미미로서의 진가를 확인시킨 결정적 계기가 됐다. 타고난 자산을 넘어 자신만의 필드를 확장해가는 미미의 행보는 배경보다 중요한 것은 결국 자신을 믿는 힘임을 보여주고 있다. 그는 이제 교수 부친의 막내딸이 아닌, 스스로 콘텐츠를 생산하고 연기하는 독립된 아티스트로서 자신의 가치를 증명하고 있다.

이들이 일군 필모그래피는 혈연의 울타리를 뒤로하고 홀로 얻어낸 값진 결과물이다. 거절하기 힘든 혜택인 안락함을 내려놓고, 부모의 성취에 무임승차하는 대신 차가운 현장에서 10년을 몸으로 부딪쳐 얻은 자립인 셈이다. 그 끝에 남은 것은 누구에게도 빚지지 않은 자신만의 확고한 자리였다. 주어진 환경이라는 안개가 걷힌 자리에 오롯이 남은 박성훈, 구교환, 미미의 이름은 어떤 유산보다 단단한 실력의 증거가 됐다.

그들의 성공은 단순한 부의 축적이 아닌, 후광을 지우고 얻어낸 성실한 노동이 도달할 수 있는 가장 높은 좌표를 보여준다. 그늘을 벗어나 제 이름으로 당당히 설 수 있음을, 이들은 지금 이 순간 결과물로 명확히 입증하고 있다.

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