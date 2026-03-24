퇴원은 끝이 아닌 돌봄의 시작...부산시, 통합돌봄 연계 협력체계 구축

부산시가 퇴원 환자들의 안전한 지역사회 복귀와 함께 지속적인 돌봄서비스를 누릴 수 있는 협력체계 구축에 나섰다.

24일 부산시에 따르면 이날 오후 시청 국제의전실에서 시와 부산광역시병원회가 ‘통합돌봄 퇴원환자 연계 협력체계 구축을 위한 업무협약’을 체결했다.

정태기 부산시 사회복지국장(오른쪽 세 번째)과 부산광역시병원회 박종호 회장(왼쪽 세 번째)이 24일 부산시청에서 ‘통합돌봄 퇴원환자 연계 협력체계 구축을 위한 업무협약’을 체결하고, 관계자들과 기념촬영을 하고 있다. 부산시 제공

이날 협약은 초고령사회 진입에 따라 급증하는 의료·돌봄 수요에 대응하기 위한 것으로, 부산광역시병원회 소속 병원급 의료기관 53곳이 참여했다. 지금까지 환자들은 퇴원 이후 일상 복귀 과정에서 적절한 돌봄을 받지 못해 다시 병원을 찾는 ‘회전문 현상’이 빈번한 실정이다. 이번 협약을 통해 의료기관과 지역사회 복지자원을 유기적으로 연계함으로써 돌봄 사각지대를 해소할 수 있을 것으로 기대된다.

양 기관은 이번 협약을 통해 △퇴원환자 관리체계 구축 △지역사회 서비스 연계 △정보공유 및 모니터링 분야에 적극적으로 협력한다. 먼저 병원 내 사회사업실이나 창구를 통해 퇴원 전 환자의 돌봄 요구를 미리 파악하는 등 퇴원환자 관리체계를 구축하고, 환자의 상태에 따라 구·군 통합돌봄 전담조직과 연계해 통해 의료 및 요양 돌봄 등의 서비스를 지원할 계획이다. 또 연계된 환자의 사후 상태를 지속적으로 모니터링하고, 관련 기관 간 협력을 통해 사업의 실효성을 높일 방침이다.

특히 이번 협약에는 부산광역시병원회에 소속된 100병상 이상의 규모를 가진 53개 병원이 참여함으로써, 지역 밀착형 의료서비스의 질이 한 단계 도약하는 계기가 될 것으로 전망된다. 또 이번 사업이 본궤도에 오르면 불필요한 장기 입원을 줄여 건강보험 재정 건전성을 높이는 것은 물론 가족들의 간병 부담을 낮추는 효과도 기대된다.

시는 지역 의료기관과의 협력을 더욱 확대해 퇴원 환자의 건강한 지역사회 복귀를 지원하고, 지속 가능한 통합돌봄 환경을 구축해 나갈 방침이다.

박형준 시장은 “병원 문을 나서는 순간이 돌봄의 끝이 아니라 새로운 시작이 되어야 하며, 지역 병원들과의 긴밀한 협력을 통해 시민들이 살던 곳에서 건강하고 존엄한 노후를 보낼 수 있는 ‘15분 돌봄도시 부산’을 만들겠다”고 강조했다.

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